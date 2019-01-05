Шоу-бизнес

Андрей Аршавин расстался с женой
Вести.Ru
11:38

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса. После девяти лет совместной жизни с Юлией Барановской Андрей оставил первую семью.
Вести.Ru11:38
с чего всё началось

Алиса Аршавина: «Мы с Андреем давно развелись»

Футболист ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Что касается Алисы, то она рассталась с ним давно, а сейчас занимается воспитанием детей и хочет забыть брак с футболистом как страшный сон. Более двух лет назад Андрей Аршавин женился на журналисте Алисе Казьминой.
StarHit.ru06:20

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Андрей Аршавин развелся с женой

Телепрограмма07:39

Андрей Аршавин развелся

Вокруг ТВ09:23

Официально развелись: брак Аршавина разрушила молодая стюардесса

Дни.ру08:20

В окружении Аршавина опровергли слова его жены о разводе

РЕН ТВ11:02

Российские СМИ: Андрей Аршавин развелся с женой Алисой

Woman.ru07:12

Алиса Аршавина объявила о разводе с футболистом

Экспресс газета06:50

Алиса Аршавина: «Мы с Андреем давно развелись»

StarHit.ru06:20
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Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в ХМАО

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Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов

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Происшествия

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Названа причина смерти Криса Кельми

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Происшествия

В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка

Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

Против демонстрантов применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестные демонстрации продолжаются 5 января в крупных городах Франции.
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По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
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Хоккей

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Что касается российских хоккеистов, то они не смогли победить американскую сборную, проиграв ей со счетом 1:2. Теперь в финале встретятся сборные США и Финляндии – этот матч пройдет в ночь с 5 на 6 января.
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Хоккей

Сборная России отличилась дважды в первом периоде матча за бронзу МЧМ

Ранее сообщалось, что сборная Россия повела в матче за бронзу МЧМ по хоккею на 265-й секунде.
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США вошли в десятку самых опасных для женщин стран мира

Агенство Reuters составило список из 10 самых опасных для женщин стран. В их число вошли Индия, Афганистан, Сирия, Сомали и даже США.
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Туристы пожаловались на эпидемию постельных клопов в США и Европе

На постельных клопов стали жаловаться все больше туристов, путешествующих по США и странам Европы.
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Происшествия

В результате ДТП под Пензой погибли четыре человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе ребёнок.
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В Кремле не давали согласия на использование имени главы государства в коммерческих целях, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

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Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.
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Актер Театра на Таганке, народный артист России Иван Сергеевич Бортник скончался на 80 году жизни в пятницу, 4 января.
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В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
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Саночница Виктория Демченко получила травму при спуске

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Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи

Два человека погибли в результате схода лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта в Сочи.
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Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»

Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».
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Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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NASA решило отложить визит Рогозина в США

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Шоу-бизнес

Андрей Аршавин расстался с женой

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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