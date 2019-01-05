Шоу-бизнес
Аршавин в очередной раз развелся с женой
Аршавин в очередной раз развелся с женойГазета.Ru11:01
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт". "Мы с Андреем давно развелись", - заявила супруга игрока изданию "СтарХит". Брак Аршавина и Казьминой продолжался чуть больше двух лет.
Газета.Ru11:01
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с чего всё началось
Футболист ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Что касается Алисы, то она рассталась с ним давно, а сейчас занимается воспитанием детей и хочет забыть брак с футболистом как страшный сон. Более двух лет назад Андрей Аршавин женился на журналисте Алисе Казьминой.StarHit.ru06:20
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