Шоу-бизнес

Аршавин в очередной раз развелся с женой
Газета.Ru
11:01

Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт". "Мы с Андреем давно развелись", - заявила супруга игрока изданию "СтарХит". Брак Аршавина и Казьминой продолжался чуть больше двух лет.
Газета.Ru11:01
с чего всё началось

Алиса Аршавина: «Мы с Андреем давно развелись»

Футболист ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Что касается Алисы, то она рассталась с ним давно, а сейчас занимается воспитанием детей и хочет забыть брак с футболистом как страшный сон. Более двух лет назад Андрей Аршавин женился на журналисте Алисе Казьминой.
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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