Футболист ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Что касается Алисы, то она рассталась с ним давно, а сейчас занимается воспитанием детей и хочет забыть брак с футболистом как страшный сон. Более двух лет назад Андрей Аршавин женился на журналисте Алисе Казьминой.

с чего всё началось

Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт". "Мы с Андреем давно развелись", - заявила супруга игрока изданию "СтарХит". Брак Аршавина и Казьминой продолжался чуть больше двух лет.

Аршавин в очередной раз развелся с женой

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