Футболист ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Что касается Алисы, то она рассталась с ним давно, а сейчас занимается воспитанием детей и хочет забыть брак с футболистом как страшный сон. Более двух лет назад Андрей Аршавин женился на журналисте Алисе Казьминой.

с чего всё началось

Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт". "Мы с Андреем давно развелись", - заявила супруга игрока изданию "СтарХит". Брак Аршавина и Казьминой продолжался чуть больше двух лет.

Аршавин в очередной раз развелся с женой

Происшествия Происшествия Верника оштрафовали на 500 рублей за езду по пешеходной зоне в Москве

Политика Политика Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.

Футбол Футбол «Спартак» расторг контракт с Самедовым

Происшествия Происшествия Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выплачено 65 млн руб. Об этом он написал в Twitter.

Происшествия Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Спорт Спорт Непряева и Седова попали в тройку призеров масс-старта на «Тур де Ски» Норвежская лыжница Ингвильд Эстберг победила в масс-старте на 10 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места соответственно.

Спорт Спорт Большунов выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски» Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянин Александр Большунов стал третьим.

Политика Политика «Роскосмос» отреагировал на решение NASA отложить визит Рогозина в США От американского Нацуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства компания ждет официальных разъяснений по поводу запланированного визита в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Политика Политика Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.

Политика Политика На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.

Общество Общество Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».

Спорт Спорт Российская саночница госпитализирована после падения на этапе КМ Российская саночница Виктория Демченко госпитализирована после падения в первой попытке на этапе Кубка мира, проходящего в Германии, сообщает ТАСС.

Происшествия Происшествия Пираты захватили моряков у берегов Бенина В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.

Происшествия Происшествия Два человека погибли при сходе лавины в горах Сочи Два человека погибли в результате схода лавины на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта в Сочи.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Аршавин в очередной раз развелся с женой Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".

Кино Кино Бортника похоронят на Троекуровском кладбище Народного артиста России Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, так как на Котляковском, где ранее предполагались похороны актёра, не оказалось места.

Армия и оружие Армия и оружие В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).

Происшествия Происшествия Ваня из Магнитогорска задышал самостоятельно На самостоятельное дыхание после пребывания на искусственной вентиляции легких перевели московские медики младенца, спасенного из-под обломков жилого дома в Магнитогорске, 5 января сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Кино Кино Скончался народный артист Иван Бортник

Происшествия Происшествия Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже Против демонстрантов применили шумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестные демонстрации продолжаются 5 января в крупных городах Франции.

Кино Кино Леонардо Ди Каприо дал показания по делу об отмывании денег

Происшествия Происшествия В одном из студенческих общежитий Москвы произошла массовая драка По данным источника агентства, массовая драка произошла в общежитии МГСУ между иностранными студентами, в которой участвовали, в том числе, граждане Китая.

Политика Политика США потребовали от Турции отказаться от российских С-400 США потребовали от Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем C-400 в обмен на поставку американских комплексов Patriot.

Происшествия Происшествия В Дагестане умер ребенок, раненный пулей во время новогоднего салюта В городской больнице дагестанского города Дербент умер трехлетний ребенок, который получил огнестрельное ранение в голову во время праздничного салюта, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства здравоохранения.

Кино Кино Актера Дыховичного похоронят в США Актер Владимир Дыховичный, скончавшийся 2 января, будет похоронен в США. Об этом сообщила его мать Ольга Алексеевна.

Происшествия Происшествия На рынке «Сельма» в Калининграде загорелись торговые ряды Торговые ряды на рынке "Сельма" загорелись в Калининграде, огонь локализован на площади около 600 квадратных метров.

Политика Политика В РПЦ томос для украинской церкви назвали попыткой «украсть Рождество» Последние две выступали за создание новой автокефальной православной церкви.

Политика Политика Япония объявила о кульминации в переговорах с Россией