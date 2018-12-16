Футбол

Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург
78.ru
09:05

Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой в Петербург, — заявил Аршавин. Вполне доволен выступлением клуба в завершившейся части сезона и президент, председатель правления ФК «Зенит» Сергей Фурсенко.
78.ru09:05

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Аршавин: «Зенит» вернет чемпионство в Петербург

Фонтанка.Ру08:33

Аршавин: думаю, «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

Чемпионат07:13

Андрей Аршавин: «Думаю, „Зенит“ вернет чемпионство в Петербург»

Матч ТВ06:22

Андрей Аршавин: «Думаю, „Зенит“ вернет чемпионство в Петербург»

Sportbox.RU06:22

Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

78.ru09:05

Андрей Аршавин: «Думаю, „Зенит“ вернет чемпионство домой, в Санкт-Петербург»

Спорт-Экспресс05:48

Аршавин: «Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство в Петербург»

Sport24.ru06:53
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
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Андрей Аршавин вернулся в «Зенит» главой детского проекта

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«Севилья» уверенно обыграла «Жирону» в матче Примеры

16 декабря между коллективами «Севилья» и «Жирона» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 07:52
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Ещенко показал швы на ноге после операции

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Форвард выставил на продажу свой первый автомобиль. Португалец намерен продать первое авто Audi S3 Coupe за 20 тыс. евро.
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Экс-нападающий московского клуба «Динамо» и сборной Германии по футболу Кевин Кураньи записал видеообращение в поддержку нападающего клуба Санкт-петербургского «Зенит» Александра Кокорина, который в настоящее время находится вместе с полузащитником команды «Краснодар» Павлом Мамаевым в СИЗО.
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Дайер перенес операцию и не сможет помочь «Тоттенхэму» до конца года

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер перенес операцию по удалению аппендикса и не сможет помочь команде в 2018 году.
Обновлено в 07:11
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СПАЛ и «Кьево» не сумели выявить победителя

СПАЛ на своем поле сыграл вничью с «Кьево» в 16-м туре серии А. Встреча завершилась со счетом 0:0 Веронский клуб по-прежнему не может выиграть в нынешнем розыгрыше серии А. У команды — 7 ничьих и 9 поражений.
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Маццарри: «Мы играли на одном уровне с „Ювентусом“»

Наставник "Торино" Вальтер Маццарри похвалил своих футболистов после поражения от "Ювентуса".
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Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
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Моуриньо может вернуться в «Интер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, у которого не складываются отношения с игроками в Манчестере, может вернуться в «Интер».
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Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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