Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой в Петербург, — заявил Аршавин. Вполне доволен выступлением клуба в завершившейся части сезона и президент, председатель правления ФК «Зенит» Сергей Фурсенко.

Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

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