Футбол
Аршавин сыграл за сборную РФС в КатареМатч ТВ 07:58
В Катаре прошел товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и сборной Федерации футбола Катара. Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин принял участие во встрече, сыграв за команду РФС.
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В Сети появились первые кадры нового фильма Тарантино
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