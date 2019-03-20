Футбол

Аршавин стал тренером юношеской команды «Зенита»Фонтанка.Ру 09:51

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин занял пост тренера юношеской команды петербургского клуба (игроки до 15 лет).
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Аршавин будет тренером в Академии «Зенита»

78.ru07:46

«Зенит» объявил о назначении Аршавина тренером академии клуба

Советский спорт06:40

Аршавин вошел в тренерский штаб академии «Зенита»

Sport24.ru06:07

Аршавин стал тренером юношеской команды в академии «Зенита»

ТАСС06:20

Тренером юношеской команды в академии «Зенита» стал Андрей Аршавин

Петербургский дневник07:44

Аршавин будет тренировать в академии «Зенита» детей 2004 года рождения

Sport.ru06:44

Аршавин стал тренером Академии «Зенита»

Радио Зенит05:57
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Футбол

Радимов извинился за слова в адрес футболиста «Спартака» Глушенкова

Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов принёс извинения за резкое высказывание в адрес полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова.
Обновлено в 11:35
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НАСА создаст и запустит свой первый луноход в 2023 году

Обновлено в 08:39
Происшествия

Полиция застрелила двух россиян на Бали

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Общество

Девочку из Чечни признали самой маленькой в России

Обновлено в 11:20
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Финансы

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Энергетика

Нефть ждёт публикации отчёта о запасах в США

Вечерний отчёт 19 марта Американского института нефти (API) сдержал котировки от падения.
Обновлено в 00:15
Авто

Новый седан Honda Envix по цене LADA Vesta Sport появился у дилеров

По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Кино

В сети появился клип на песню Бориса Гребенщикова «Темная как ночь»

Обновлено в 09:56
Общество

Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам

Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.
Обновлено в 11:29
Общество

Власти оштрафовали магазин за помощь бедным

Обновлено в 10:45
Футбол

Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в истории

«Бавария» сделает самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю.
Обновлено в 10:45
Спорт

Медведева рассказала о своей роли в истории

Обновлено в 08:33
Авто

Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года

Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 07:23
Единоборства

Чемпион UFC провалил допинг-тест

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест.
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Армия и оружие

Украинские летчики провели полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 09:56
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Здоровье

Китай снял карантин с большинства зараженных чумой свиней районов

Заместитель министра сельского хозяйства Китая Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина в 90 процентов районов, где была распространена африканская чума свиней (АЧС).
Обновлено вчера в 20:41
Музыка

Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»

Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
Обновлено в 10:01
Происшествия

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 10:59
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Общество

В России за 2 года вынесли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров

Как выяснилось, за два года в России было вынесено 50 тысяч приговоров, на 80% или более совпадающих с другими решениями.
Обновлено в 07:50
Транспорт

Медведев поддержал 50% скидку РЖД на билеты для детей летом

«Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — цитирует РИА Новости Белозёрова.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Москве арестовали женщину, принуждавшую подростков к проституции

Обновлено в 04:40
Происшествия

Девочку-маугли выписали из больницы

Обновлено в 10:15
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
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Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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