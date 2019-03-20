Футбол

Аршавин стал тренером Академии «Зенита»Радио Зенит 05:57

Андрей Аршавин стал тренером Академии «Зенита». Он будет тренировать команду 2004 года рождения вместе с Дмитрием Поляковым. У Аршавина есть лицензия категории D и С. Обучение экс-футболист «Зенита» и сборной России проходил в Академии нашего клуба.
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«Зенит» объявил о назначении Аршавина тренером академии клуба

Советский спорт06:40

Аршавин стал тренером юношеской команды в академии «Зенита»

ТАСС06:20

Аршавин вошел в тренерский штаб академии «Зенита»

Sport24.ru06:07

Аршавин будет тренировать в академии «Зенита» детей 2004 года рождения

Sport.ru06:44

Аршавин стал тренером Академии «Зенита»

Радио Зенит05:57

Тренером юношеской команды в академии «Зенита» стал Андрей Аршавин

Петербургский дневник07:44

Аршавин будет тренером в Академии «Зенита»

78.ru07:46
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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Экономика

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Происшествия

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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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