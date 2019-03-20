Футбол
Аршавин стал тренером Академии «Зенита»Радио Зенит 05:57
Андрей Аршавин стал тренером Академии «Зенита». Он будет тренировать команду 2004 года рождения вместе с Дмитрием Поляковым. У Аршавина есть лицензия категории D и С. Обучение экс-футболист «Зенита» и сборной России проходил в Академии нашего клуба.
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Общество
Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
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Происшествия
В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек
Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Общество
Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам
Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
Радулов набрал 60 очков в НХЛ во втором сезоне подряд
Благодаря трем набранным очкам, Радулов набрал 60 очков за сезон и впервые преодолел отметку в 60 набранных очков второй сезон подряд.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
«Сирийский перелом» в Белогорске встретят концертом и солдатской кашей
На вокзале организуют концерт и пункт отбора на военную службу по контракту, а всех желающих накормят солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.
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Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Политика
Врио губернатора Текслер прибыл в Челябинск
Обновлено вчера в 22:30
Спорт
Алексей Нуждов: надо перестать смотреть на спортсменов как на богов
Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в интервью Денису Косинову рассказал, как относится к критике в адрес нового руководства союза, как считает нужным действовать в ситуациях с опозданием спортсменов на старт и получением ими предупреждений от WADA, и как смотрит на перспективы восстановления статуса СБР.
Обновлено в 01:00
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в России
Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18
Политика
Трамп поддержал существующую в США систему коллегии выборщиков
Ранее сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, неоднократно критиковавшая политику Трампа и объявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года, призвала ликвидировать в США систему коллегии выборщиков и перейти к прямым выборам президента.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении огневых точек украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
Обновлено в 07:18
Здоровье
Британку три года лечили от депрессии вместо рака
В Британии врачи три года не могли обнаружить у пациентки рак яичников.
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Экономика
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Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году
Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:20
Спорт
Самодурова чисто исполнила короткую программу на ЧМ в Сайтаме
Самодурова начала свою короткую программу с чистого исполнения каскада из тройных флипа и тулупа, затем продемонстрировала тройной риттбергер со сложным выездом и двойной аксель.
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Гаджеты
Sony Xperia 4 заменит линейку смартфонов Xperia Compact
Ходили слухи, что новые модели Compact будут смартфонами среднего класса, и именно таким будет Sony Xperia 4. Информация о новой модели Sony в значительной мере основана на слухах с форума Esato, в том числе и на изображении, на котором сравниваются два старых смартфона Xperia Compact и предполагаемая новинка.
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье
В подмосковных Центрах здоровья обследовались свыше 22 тыс человек
С начала этого года в Центры здоровья столичного региона за консультацией обратились более 22 тысяч человек, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Минздрава Московской области.
Обновлено в 05:59
Политика
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 02:45
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Наука
Орнитологи проследили рекордные миграции воробьиных
Пестрогрудые лесные певуны — дальние родственники наших воробьев — гнездятся на севере Северной Америки, а на зиму мигрируют в Южную.
Обновлено в 05:58
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Политика
Путин прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выразив надежду на преемственность политики с приходом нового руководителя страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 02:51