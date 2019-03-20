Футбол

Аршавин стал тренером Академии «Зенита»Радио Зенит 05:57

Андрей Аршавин стал тренером Академии «Зенита». Он будет тренировать команду 2004 года рождения вместе с Дмитрием Поляковым. У Аршавина есть лицензия категории D и С. Обучение экс-футболист «Зенита» и сборной России проходил в Академии нашего клуба.
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Аршавин занял пост тренера юношеской команды «Зенита»

Газета.Ru06:48

«Зенит» объявил о назначении Аршавина тренером академии клуба

Советский спорт06:40

Аршавин стал тренером молодежки «Зенита»

Piter.tv06:31

Аршавин стал тренером юношеской команды в академии «Зенита»

ТАСС06:20

Аршавин вошел в тренерский штаб академии «Зенита»

Sport24.ru06:07

Аршавин будет тренировать в академии «Зенита» детей 2004 года рождения

Sport.ru06:44

Аршавин стал тренером Академии «Зенита»

Радио Зенит05:57
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Общество

Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек

Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Общество

Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам

Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей

Радулов набрал 60 очков в НХЛ во втором сезоне подряд

Благодаря трем набранным очкам, Радулов набрал 60 очков за сезон и впервые преодолел отметку в 60 набранных очков второй сезон подряд.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

«Сирийский перелом» в Белогорске встретят концертом и солдатской кашей

На вокзале организуют концерт и пункт отбора на военную службу по контракту, а всех желающих накормят солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне.
Обновлено в 07:00
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Почти 300 тысяч жителей Воронежа остались без воды из-за аварии

Обновлено в 06:22
Политика

Врио губернатора Текслер прибыл в Челябинск

Обновлено вчера в 22:30
Спорт

Алексей Нуждов: надо перестать смотреть на спортсменов как на богов

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов в интервью Денису Косинову рассказал, как относится к критике в адрес нового руководства союза, как считает нужным действовать в ситуациях с опозданием спортсменов на старт и получением ими предупреждений от WADA, и как смотрит на перспективы восстановления статуса СБР.
Обновлено в 01:00
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

Обновлено в 06:30
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Экономика

Forbes назвал самые надежные банки в России

Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18
Политика

Трамп поддержал существующую в США систему коллегии выборщиков

Ранее сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, неоднократно критиковавшая политику Трампа и объявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года, призвала ликвидировать в США систему коллегии выборщиков и перейти к прямым выборам президента.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 07:23
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении огневых точек украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
Обновлено в 07:18
Здоровье

Британку три года лечили от депрессии вместо рака

В Британии врачи три года не могли обнаружить у пациентки рак яичников.
Обновлено в 04:55
Экономика

ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае

Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Политика

Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

ВМФ получит третью атомную подлодку «Ясень» в 2020 году

Третья атомная подлодка проекта 885 "Ясень" будет передана ВМФ РФ в 2020 году, сообщил журналистам в среду президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 06:20
Спорт

Самодурова чисто исполнила короткую программу на ЧМ в Сайтаме

Самодурова начала свою короткую программу с чистого исполнения каскада из тройных флипа и тулупа, затем продемонстрировала тройной риттбергер со сложным выездом и двойной аксель.
Обновлено в 07:11
Гаджеты

Sony Xperia 4 заменит линейку смартфонов Xperia Compact

Ходили слухи, что новые модели Compact будут смартфонами среднего класса, и именно таким будет Sony Xperia 4. Информация о новой модели Sony в значительной мере основана на слухах с форума Esato, в том числе и на изображении, на котором сравниваются два старых смартфона Xperia Compact и предполагаемая новинка.
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье

В подмосковных Центрах здоровья обследовались свыше 22 тыс человек

С начала этого года в Центры здоровья столичного региона за консультацией обратились более 22 тысяч человек, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Минздрава Московской области.
Обновлено в 05:59
Политика

Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку

Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 02:45
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Наука

Орнитологи проследили рекордные миграции воробьиных

Пестрогрудые лесные певуны — дальние родственники наших воробьев — гнездятся на севере Северной Америки, а на зиму мигрируют в Южную.
Обновлено в 05:58
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Политика

Путин прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выразив надежду на преемственность политики с приходом нового руководителя страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Обновлено в 02:51
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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