Футбол

Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб академии «Зенита»РБК 06:58

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, в ноябре завершивший футбольную карьеру, вошел в тренерский штаб «Газпром»-Академии, сообщает официальный сайт петербургского клуба. В дуэте с Дмитрием Поляковым он будет работать с футболистами 2004 года рождения.
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Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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