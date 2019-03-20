Футбол
Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб академии «Зенита»РБК 06:58
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, в ноябре завершивший футбольную карьеру, вошел в тренерский штаб «Газпром»-Академии, сообщает официальный сайт петербургского клуба. В дуэте с Дмитрием Поляковым он будет работать с футболистами 2004 года рождения.
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