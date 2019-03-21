Футбол
Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020Спорт-Экспресс 06:29
Бывший нападающий "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
Шоу-бизнес
Вскрытие установило истинную причину смерти Юлии Началовой
Обновлено в 09:55
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:06
Наука
Световая левитация поможет управлять космическими кораблями
Исследователи из Калифорнийского технологического института придумали иной подход, который позволит перемещать объекты любой формы и размера с помощью светового луча.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Саммит ЕС пока не согласовал решение об отсрочке Brexit
Лидеры 27 стран - членов Евросоюза пока не могут согласовать решение относительно переноса даты Brexit, который в настоящее время назначен на 29 марта.
Обновлено в 16:01
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Авто
Pagani Huayra получит экстремальную версию Dragon
Компания Pagani Automobili работает над новой версией гиперкара Huayra под названием Dragon. Заказчиком выступила российская TopCar Design.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Адвокаты хоккеиста Фролова раскрыли детали суда с Юлией Началовой
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление»
Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
Обновлено в 16:16
Политика
Болтон пообещал «финансово задушить» руководство Венесуэлы
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал «финансово задушить» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружение в случае дальнейшей «узурпации» власти в республике.
Обновлено в 16:42
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Политика
Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 16:44
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик»
В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.
Обновлено в 07:02
Здоровье
Определены лучшие цыплята-бройлеры
Итоги тестирования: Тушка цыплёнка бройлера «Петруха» Соответствует требованиям безопасности и заявленному уровню качества.
Обновлено в 08:25
Экономика
В Россию прекратят поставлять жизненно важные лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda заявила о прекращении с апреля поставок на российский рынок трех препаратов серии "Никомед" из списка жизненно необходимых и важных лекарственных средств.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Украинский генпрокурор обвинил США в попытке давления
«На первой встрече посол США в Киеве дала мне список людей, от преследования которых следует воздержаться», — сообщил американским журналистам Юрий Луценко и пояснил, что отказался его принять: «Никто в этой стране - ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол - не остановит меня в расследовании, если имеет место преступление».
Обновлено в 06:34
Культура
Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области культуры
21 марта в Доме приемов Правительства РФ прошла церемония награждения премиями Правительства Российской Федерации в области культуры за 2018 год.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Интернет
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Общество
Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России
Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
Обновлено в 11:16
Общество
Как МВД сократило список опасных пород собак
МВД РФ сократило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, с 69 до 13 наименований - об этом рассказал представитель ведомства Алексей Беззубов ходе круглого стола в Госдуме, посвященного обсуждению актов к закону "Об ответственном обращении с животными".
Обновлено в 16:53
Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Политика
Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Футбол
«Енисей» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве
"Енисей" победил "Ростов" в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник Глеб Захаров.
Обновлено в 10:11