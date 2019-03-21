Футбол

Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020Спорт-Экспресс 06:29

Бывший нападающий "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Аршавин: обязательно поучаствую в мероприятиях Евро-2020 в Петербурге

РИА Новости14:32

Андрей Аршавин стал послом Евро-2020

Матч ТВ07:03

Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

Спорт-Экспресс06:29

Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу

ТАСС06:35

Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года

Советский спорт06:34

Аршавин стал послом чемпионата Европы — 2020

Чемпионат06:49

Аршавин стал послом ЕВРО-2020

Sport.ru06:58
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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