Футбол

Аршавин рассказал, кто станет победителем Лиги чемпионовNews.ru 05:34

Тоттенхэм — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что «Ливерпуль» победит «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов. На мой взгляд, игра пройдёт с преимуществом «Ливерпуля».
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Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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