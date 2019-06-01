Футбол
Аршавин рассказал, кто станет победителем Лиги чемпионовNews.ru 05:34
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что «Ливерпуль» победит «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов. На мой взгляд, игра пройдёт с преимуществом «Ливерпуля».
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