Футбол

Аршавин рассказал, кто победит в финале Лиги чемпионовМатч ТВ 06:04

Тоттенхэм — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто станет победителем в финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
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Аршавин рассказал, кто победит в финале Лиги чемпионов

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