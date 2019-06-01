Футбол
Аршавин рассказал, кто победит в финале Лиги чемпионовМатч ТВ 06:04
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто станет победителем в финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
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Общество
Площадка под полигон на станции Шиес будет законсервирована
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Бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП
Бывший игрок сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия.
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Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери
Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.
Обновлено в 06:45
Происшествия
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Хоккей
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Обновлено в 07:03
Теннис
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В третьем круге Циципас провел матч с сербом Филипом Крайиновичем, который растянулся на два дня.
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Происшествия
На предприятии в Чехове загорелись цистерны с топливом
Три цистерны с дизельным топливом загорелись на предприятии в городском округе Чехов Московской области.
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Политика
Нидерланды приняли во внимание заявления малайзийского премьера по MH17
Правительство Нидерландов приняло во внимание заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск–Владивосток сошли с рельсов в Забайкалье, сообщили 1 июня в пресс-службе Забайкальской железной дороги.
Обновлено в 00:11
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Авто
Новый Corvette будет защищён от чип-тюнинга
Инженеры Chevrolet обещают проблемы тем, кто попытается сделать чип-тюнинг на грядущем спорткаре Corvette.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Гараж-нарколабораторию ликвидировали на Украине
Сотрудники полиции ликвидировали подпольную нарколабораторию, которая находилась в одном из гаражей в Полтавской области.
Обновлено в 07:54
Культура
В российском посольстве в Вашингтоне провели Пушкинский бал
Обновлено в 04:52
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено вчера в 13:05
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Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете
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Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено вчера в 06:45
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Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России
Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
Авто
Названы самые выносливые японские автомобили 90-х годов
Эксперты портала DriveNN назвали самые выносливые автомобили японских марок из 1990-х годов.
Обновлено в 02:54
Происшествия
На «мосту Кличко» разбилось еще одно стекло на полу
Обновлено в 04:40
Футбол
«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной».
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Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
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В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
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Футбол
Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Мытищах автобус насмерть сбил пешехода
Автобус сбил пешехода в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 07:16