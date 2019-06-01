Футбол

Аршавин рассказал, кто победит в финале Лиги чемпионовМатч ТВ 06:04

Тоттенхэм — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто станет победителем в финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
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Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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