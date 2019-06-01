Футбол
Аршавин рассказал, кто победит в финале Лиги чемпионовМатч ТВ 06:04
Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто станет победителем в финальном матче Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
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