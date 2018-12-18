Футбол

Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей
Известия
17:37

Российский футболист Андрей Аршавин прокатил двух девушек, с которыми был замечен в стриптиз-клубе, на лошадях и отказался платить полную стоимость за развлечение. РЕН ТВ опубликовал видео, на котором футболист обнимается с одной из девушек.
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Аршавин провел ночь в стрип-клубе и устроил верховую прогулку на лошадях (видео)

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Источник: Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей

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Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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