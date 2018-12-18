Футбол

Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей
Известия
17:37

Российский футболист Андрей Аршавин прокатил двух девушек, с которыми был замечен в стриптиз-клубе, на лошадях и отказался платить полную стоимость за развлечение. РЕН ТВ опубликовал видео, на котором футболист обнимается с одной из девушек.
Известия17:37

Подробнее о событии

Женатый Андрей Аршавин провел ночь в элитном стриптиз-клубе в Петербурге с двумя девушками

КП - Санкт-Петербург16:32

Mash: Аршавин оторвался в стриптиз-баре, после чего прокатил проституток на лошадях

Eurosport.ru16:25

Аршавин провел ночь в стрип-клубе и устроил верховую прогулку на лошадях (видео)

Советский спорт16:14

«Спартак», Моуринью, Кокорин, Мамаев, Аршавин – в дайджесте новостей

Чемпионат16:00

Источник: Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей

Спорт-Экспресс15:56

Mash: Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, катался с проститутками на лошадях и отказался платить

Sports.ru15:59

Аршавин покатал на лошадях проституток и отказался платить. В «Зените» ему поручили работу с детьми

Sport24.ru15:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:09, Ашберн
Футбол

Экс-хавбек «Уфы» вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги

"Манчестер Сити" одолел "Лестер" в 1/4 финала Кубка лиги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Футбол

Жозе Моуринью уволен с поста тренера «Манчестер юнайтед»

Обновлено в 05:11
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги

В 1/8 финала Кубка французской лиги "ПСЖ" на выезде обыграл "Орлеан"
Обновлено в 16:55
Футбол

Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в сезоне

Дортмундцы потерпели первое поражение в сезоне.
Обновлено в 16:46
Футбол

«Милан» не смог обыграть «Болонью»

"Милан" на выезде не смог переиграть "Болонью" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:27
Футбол

«Аль-Айн» победил «Ривер Плейт» и вышел в финал клубного ЧМ

Обновлено в 15:18
Футбол

Ибрагимович подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Обновлено в 14:49
Футбол

«Спартак» принял решение расстаться с Романом Еременко

Московский «Спартак» принял решение расстаться с полузащитником Романом Еременко.
Обновлено в 10:08
Футбол

«Кан» обыграл «Тулузу» в матче Лиги 1 благодаря голу с пенальти

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Кан» принимал «Тулузу».
Обновлено в 15:29
Футбол

Лионель Месси получил пятую «Золотую бутсу»

Обновлено в 15:01
Футбол

«Барса» украла у «ПСЖ» Рабьо. Это ответ на трансфер Неймара

Почему Рабьо хочет уйти Уход Адриена из "ПСЖ" поначалу может показаться странным.
Обновлено в 15:55
Футбол

Приезжайте к «Бутырке» — футбольный мир поддержал Кокорина и Мамаева

Многие болельщики поддержали данное решение, однако представители спортивного мира не согласны с судом.
Обновлено в 12:22
Футбол

Денис Черышев вошел в список 100 лучших футболистов по версии Guardian

Обновлено в 10:12
Футбол

«Тоттенхэм» продлил контракт с Фертонгеном

"Тоттенхэм" объявил о продление контракта с защитником Яном Фертонгеном. Новое соглашение с 31-летним бельгийцем рассчитано до 2020 года.
Обновлено в 11:15
Футбол

Ерохин: Играл в Стамбуле, атмосфера была горячей

Футболист рассказал, что игра проходила в Стамбуле при полном стадионе, поэтому атмосфера была очень горячей.
Обновлено в 08:20
ещё по теме
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное