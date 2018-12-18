Российский футболист Андрей Аршавин прокатил двух девушек, с которыми был замечен в стриптиз-клубе, на лошадях и отказался платить полную стоимость за развлечение. РЕН ТВ опубликовал видео, на котором футболист обнимается с одной из девушек.

Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей

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