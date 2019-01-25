Футбол

Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» в матче против «Спартака»Газета.Ru 14:22

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался по поводу поражения сине-бело-голубых в матче Фонбет Кубка Матч Премьер против московского "Спартака", передает "Советский спорт". "Спартак" играл спокойно во втором тайме и никуда не спешил, даже болельщикам было скучновато.
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Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» в матче против «Спартака»

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