Футбол

Аршавин прокомментировал матч «Ливерпуль» – «Арсенал»
Петербургский дневник
03:29

Ливерпуль — Арсенал
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
11′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Роберто Фирмино
14′
Роберто Фирмино
16′
Эндрю Робертсон
26′
Садио Мане
32′
33′
Гранит Джака
Мохамед Салах
45′+2′
46′
Шкодран Мустафи
Лоран Косельни
Садио Мане
Джордан Хендерсон
62′
Роберто Фирмино
65′
71′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Александр Ляказетт
Джорджиньо Вейналдум
Адам Лаллана
78′
80′
Сеад Колашинац
Маттео Гендузи
Эндрю Робертсон
Натаниэль Клайн
83′
90′+2′
Сократис Папастатопулос
В минувшую субботу у Андрея Аршавина был комментаторский дебют: он впервые прокомментировал матч на телевидении. Игра проходила между «Ливерпулем» и «Арсеналом» в рамках Английской Премьер-Лиги.
Петербургский дневник03:29

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Аршавин прокомментировал матч «Ливерпуль» – «Арсенал»

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