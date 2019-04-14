Футбол

Аршавин прокатился на истребителе Су-30М2МР7.ру 13:12

В Крымске Аршавин встретил фаната «Арсенала» и посидел за штурвалом истребителя Су-30М2. Такие самолеты базируются на военном аэродроме Крымска.
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Аршавин сел за штурвал истребителя Су-30

Чемпионат10:54

Аршавин примерил на себя профессию летчика

Газета.Ru06:39

Аршавин стал вторым пилотом истребителя Су-30М2

Петербургский дневник03:25

Аршавин полетал на истребителе в Крымске

Нева Спорт06:11

Бушар и шляпа, Возняцки и фата, Шарапова и вертолет, Аршавин и истребитель

Спорт-Экспресс07:10

«Наши «Сушки» – самые-самые!» Аршавин сфотографировался в кабине истребителя

Бомбардир.ру06:59

«Наши «Сушки» — самые-самые!» Аршавин стал летчиком

Sport24.ru06:27
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Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Вертолетчики Британии с радостью вернулись на службу в Эстонию

Вертолеты AW159 Wildcat 661-й эскадрильи авиакорпуса сухопутных войск Великобритании прибыли в Эстонию из Сомерсета, где находится Йоувилтенская авиабаза королевских морских сил.
Обновлено в 13:30
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь возглавил чемпионат Англии

Обновлено в 14:28
Общество

На улицах Тулы усилят патрули ГИБДД и увеличат число уборочной техники

Обновлено в 14:41
Хоккей

Малкин не спас «Питтсбург» от второго поражения в серии с «Айлендерс»

Обновлено 12 апреля в 22:42
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

"Экскурсионный автобус с детьми, следовавший из Рязани в Тулу, съехал в кювет и перевернулся", - сказал источник.
Обновлено в 15:55
Единоборства

Глава UFC назвал следующего соперника Хабиба Нурмагомедова

Накануне ночью Порье победил Макса Холлуэя в бою за титул временного чемпиона UFC в легком весе, выиграв пять раундов по единогласному решению судей.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:19
Общество

Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.
Обновлено в 15:23
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Хоккей

Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено в 13:45
Кино

У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом

Обновлено в 05:34
Футбол

Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»

"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:44
Происшествия

На пруду в Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, есть погибший

Лодка с рыбаками перевернулась на пруду в городском округе Егорьевск Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 10:30
Культура

Скончался скульптор Анатолий Дёма

Скульптор, народный художник России Анатолий Дёма умер 13 апреля на 82-м году жизни.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Политика

«Конец»: неизвестные подделали агитацию Порошенко

Виден лишь затылок Порошенко, который якобы куда-то уходит. Картинка сопровождается надписью «Конец».
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

По мнению обозревателя, российская "суперпуля" поставит в тупик оружейников НАТО.
Обновлено вчера в 14:44
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Технологии

Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 09:50
Политика

Цеголко назвал выступление Порошенко «взрывом позитива»

Обновлено в 11:26
Политика

Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии

По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.
Обновлено в 13:35
Футбол

Сергей Семак: «Порадовали болельщиков большим количеством голов»

Комментируя гол, забитый Ригони со штрафного, Семак сказал, что Ригони входит в число исполнителей штрафных ударов, как и Ракицкий, а кто из них бьёт, решается на поле по ситуации.
Обновлено в 12:16
Кино

Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон

Обновлено в 14:58
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Политика

Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено в 15:17
Общество

Отец Бутиной понадеялся на ее скорое возвращение домой

Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, которая с июля прошлого года находится в американской тюрьме, обратился к российскому правительству с просьбой оказать финансовую помощь его дочери для погашения задолженности перед адвокатами.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным

Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
Футбол

Черчесов: «Спартак» не приглашал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
Обновлено в 14:24
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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