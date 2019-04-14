Футбол
Аршавин прокатился на истребителе Су-30М2МР7.ру 13:12
В Крымске Аршавин встретил фаната «Арсенала» и посидел за штурвалом истребителя Су-30М2. Такие самолеты базируются на военном аэродроме Крымска.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Вертолетчики Британии с радостью вернулись на службу в Эстонию
Вертолеты AW159 Wildcat 661-й эскадрильи авиакорпуса сухопутных войск Великобритании прибыли в Эстонию из Сомерсета, где находится Йоувилтенская авиабаза королевских морских сил.
Обновлено в 13:30
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь возглавил чемпионат Англии
Обновлено в 14:28
Хоккей
Малкин не спас «Питтсбург» от второго поражения в серии с «Айлендерс»
Обновлено 12 апреля в 22:42
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
"Экскурсионный автобус с детьми, следовавший из Рязани в Тулу, съехал в кювет и перевернулся", - сказал источник.
Обновлено в 15:55
Единоборства
Глава UFC назвал следующего соперника Хабиба Нурмагомедова
Накануне ночью Порье победил Макса Холлуэя в бою за титул временного чемпиона UFC в легком весе, выиграв пять раундов по единогласному решению судей.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:19
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.
Обновлено в 15:23
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Информационный центр проекта "Крымский мост" сообщил о начале укладки рельсов на железнодорожной части путепровода со стороны Керчи.
Обновлено в 14:28
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено в 13:45
Кино
У Warner Bros. нет решения проблемы с Джонни Деппом
Обновлено в 05:34
Футбол
Карпин: «Ростов» должен всегда играть так, как играл со «Спартаком»
"Ростов" в воскресенье в матче 23-го тура обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:44
Происшествия
На пруду в Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, есть погибший
Лодка с рыбаками перевернулась на пруду в городском округе Егорьевск Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 10:30
Культура
Скончался скульптор Анатолий Дёма
Скульптор, народный художник России Анатолий Дёма умер 13 апреля на 82-м году жизни.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Политика
«Конец»: неизвестные подделали агитацию Порошенко
Виден лишь затылок Порошенко, который якобы куда-то уходит. Картинка сопровождается надписью «Конец».
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
По мнению обозревателя, российская "суперпуля" поставит в тупик оружейников НАТО.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Технологии
Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Цеголко назвал выступление Порошенко «взрывом позитива»
Обновлено в 11:26
Политика
Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии
По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.
Обновлено в 13:35
Футбол
Сергей Семак: «Порадовали болельщиков большим количеством голов»
Комментируя гол, забитый Ригони со штрафного, Семак сказал, что Ригони входит в число исполнителей штрафных ударов, как и Ракицкий, а кто из них бьёт, решается на поле по ситуации.
Обновлено в 12:16
Кино
Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон
Обновлено в 14:58
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Политика
Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено в 15:17
Общество
Отец Бутиной понадеялся на ее скорое возвращение домой
Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, которая с июля прошлого года находится в американской тюрьме, обратился к российскому правительству с просьбой оказать финансовую помощь его дочери для погашения задолженности перед адвокатами.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным
Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
Футбол
Черчесов: «Спартак» не приглашал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
Обновлено в 14:24