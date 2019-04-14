Футбол

Аршавин прокатился на истребителе Су-30М2МР7.ру 13:12

В Крымске Аршавин встретил фаната «Арсенала» и посидел за штурвалом истребителя Су-30М2. Такие самолеты базируются на военном аэродроме Крымска.
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Аршавин сел за штурвал истребителя Су-30

Чемпионат10:54

Аршавин примерил на себя профессию летчика

Газета.Ru06:39

«Наши «Сушки» — самые-самые!» Аршавин стал летчиком

Sport24.ru06:27

Аршавин полетал на истребителе в Крымске

Нева Спорт06:11

Бушар и шляпа, Возняцки и фата, Шарапова и вертолет, Аршавин и истребитель

Спорт-Экспресс07:10

«Наши «Сушки» – самые-самые!» Аршавин сфотографировался в кабине истребителя

Бомбардир.ру06:59

Аршавин стал вторым пилотом истребителя Су-30М2

Петербургский дневник03:25
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Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Обновлено в 14:01
Футбол

«Вильярреал» обыграл «Жирону» и покинул зону вылета

«Вильярреал» набрал 33 очка и покинул зону вылета. «Жирона» осталась 14-й в турнирной таблице с 34 очками.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Культура

Скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

56-летняя Лариса Копенкина закрутила роман с 27-летним стоматологом

56-летняя Лариса и обнималась и целовалась с симпатичным мужчиной, сидя за столом на дне рождения певицы Милены Дайнеги.
Обновлено в 14:00
Гаджеты

Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия

Семь детей погибли при взрыве в Афганистане

Обновлено в 12:16
Происшествия

В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков

«В ходе поисковой операции, которая продолжается восьмые сутки, днём 14 апреля 2019 года в воде в реке Унже в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь обошел «Манчестер Сити» в АПЛ

"Ливерпуль" набрал 85 очков и вновь обошел "Манчестер Сити" (83) в борьбе за лидерство в турнирной таблице.
Обновлено в 13:42
Культура

Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери

В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено в 04:03
Космос

В России разработали мусороперерабатывающий космический комплекс

Обновлено в 08:42
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Обновлено в 08:29
Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» и упрочил лидерство в РПЛ

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до шести матчей, разгромив «Анжи» в домашнем матче 23-го тура.
Обновлено в 11:54
Политика

Киев пытается сорвать визит немецкой делегации в Крым

Как сообщил Гемпель, Киев отправил ноту протеста в адрес членов делегации, которые должны были принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 10:39
Кино

Умерла Биби Андерссон, работавшая с Ингмаром Бергманом

Обновлено в 13:35
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Футбол

«Айнтрахт» дома провалил матч с «Аугсбургом»

Неожиданным результатом завершился 29-й тур чемпионата Германии.
Обновлено в 14:08
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Футбол

«Фенербахче» и «Галатасарай» сыграли вничью в стамбульском дерби

«Фенербахче» на своем поле сыграл вничью с «Галатасараем» в 28-м туре чемпионата Турции.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Спорт

Ученица Тутберидзе выполнила каскад из четверного лутца и тройного риттбергера

Российская фигуристка Анна Щербакова выполнила на тренировке каскад четверной лутц - тройной риттбергер, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»

По мнению обозревателя, российская "суперпуля" поставит в тупик оружейников НАТО.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах

Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
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Лиза Галкина любит наряжаться в шляпки Аллы Пугачёвой

Пятилетняя Лиза Галкина растёт маленькой модницей и, как признался недавно её отец, юморист Максим Галкин, часто любит наряжаться в шляпки, которые носила раньше Алла Пугачёва.
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Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
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Карпин повторил достижение Слуцкого

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин стал первым тренером за последние три года, кто смог дважды обыграть "Спартак" в одном чемпионате России.
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В Алеппо число жертв минометного обстрела увеличилось до 11 человек

Обновлено в 14:05
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Опубликованы кадры из жизни Ассанжа в посольстве Эквадора

Испанская газета El Pais опубликовала видео с катающимся на скейте Джулианом Ассанжем.
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Россиянин сумел снять с Земли МКС на фоне Солнца

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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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