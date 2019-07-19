Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА пройти программу по обучению менеджменту, cообщается на официальном сайте питерского клуба.

Спорт день за днем

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