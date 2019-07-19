Футбол

Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджментуСпорт-Экспресс 06:26

Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА пройти программу по обучению менеджменту, cообщается на официальном сайте питерского клуба.
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Аршавин обучится менеджменту по программе УЕФА

Нева Спорт06:23

УЕФА пригласил Аршавина пройти программу по обучению менеджменту

Бомбардир.ру06:37

Андрей Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту

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Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту

Спорт-Экспресс06:26

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Аршавин пройдет курс по обучению менеджменту в УЕФА

РИА Новости06:34

Андрей Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту

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Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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