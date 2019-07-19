Футбол
Аршавин пройдет обучение менеджменту по программе УЕФАSports.ru 08:08
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин приглашен пройти обучение менеджменту по программе УЕФА. Программа состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен различным аспектам футбольного управления и административной работы.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Происшествия
Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ
Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:12
Путешествия
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
Игры
Google: Stadia Pro — это не «Netflix для игр»
Директор по продукту Google Stadia Андрей Дороничев провёл сессию вопросов и ответов на reddit.
Обновлено в 07:53
Политика
Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада
Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину, что его детский сад утонул, но его отремонтируют.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги
Российские поклонники супермодели Ирины Шейк развернули настоящие боевые действия на странице Леди Гаги в Instagram.
Обновлено в 05:04
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Здоровье
Депздрав призвал жителей столицы петь песни, чтобы укрепить иммунитет
Специалист московского Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал о том, что пение хорошо влияет на здоровье внутренних органов человека, а в частности — улучшает вентиляцию легких и укрепляет иммунитет к простуде.
Обновлено в 00:54
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Авто
«КАМАЗ» показал флагманский грузовик линейки К5
Камский автозавод представил в Самарской области в рамках конкурса профмастерства, организованного ПАО «Транснефть», новый седельный тягач KAMAЗ-54901.
Обновлено в 05:08
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Космос
Испытания корабля SpaceX Starhopper не обошлись без возгорания
Обновлено в 02:46
Политика
Путин упростил получение паспортов РФ для всех жителей Донбасса
Паспорта Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено 17 июля в 13:25
Авто
Chevrolet показал новый среднемоторный Corvette C8
Американская компания наконец представила долгожданную новинку — среднемоторный Corvette C8, идея создания которого возникла еще 60 лет назад.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Обновлено в 07:27
Футбол
Зидан определился с линией атаки «Реала»
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан определился с линией нападения своей команды на новый соревновательный сезон.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Видео эвакуации Boeing в Шереметьево появилось в Сети
Обновлено в 03:21
Происшествия
Задушивший ученицу инструктор автошколы задержан в Архангельске
В Архангельске задержали 49-летнего инструктора автошколы, который подозревается в убийстве 20-летней ученицы после отказа в интимной близости.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Кино
Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия
Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".
Обновлено в 07:33
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:42
Политика
В ТАСС сменится главный редактор
В информационном агентстве ТАСС сменится главный редактор, новым руководителем станет Михаил Петров. Об этом сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено вчера в 12:23