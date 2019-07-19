Футбол
Аршавин пройдет обучение менеджменту по программе УЕФАSports.ru 08:08
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин приглашен пройти обучение менеджменту по программе УЕФА. Программа состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен различным аспектам футбольного управления и административной работы.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:20, Вашингтон
Кино
В Нижнем Новгороде стартовал кинофестиваль «Горький fest»
В Нижном Новогороде стартовал третий кинофестиваль «Горький fest».
Обновлено в 15:23
Политика
Гварамия уволен с должности гендиректора «Рустави 2»
Сегодня, 18 июля, новый владелец телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил Нику Гварамия с должности генерального директора телеканала.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Экономика
Путин поручил обеспечить малоимущие семьи жильём
Обновлено в 02:33
Футбол
RFEF открыла дело в отношении «Барселоны» и Гризманна
Королевская федерация футбола Испании (RFEF) открыла дело против "Барселоны" и нападающего Антуана Гризманна после жалобы мадридского "Атлетико", сообщает As.
Обновлено в 16:57
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.
Обновлено в 08:56
Политика
Второй человек на Луне заявил Трампу о разочаровании в потенциале США
Базз Олдрин, пилот лунного модуля миссии «Аполлон-11» и второй человек в истории, ступивший на Луну, на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил ему о своем «разочаровании» в действиях NASA в последние 10-15 лет.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
Вашингтон планирует переговоры по Сирии с турецкими представителями
Ранее в Министерстве национальной обороны Турции сообщали, что в планах Анкары и Вашингтона обсудить создание зоны безопасности в Сирии.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 16:31
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Футбол
Семин убежден, что Гилерме принесет еще много пользы ФК «Локомотив»
Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что вратарь Маринато Гилерме, подписавший новый контракт, принесет еще много пользы московской команде.
Обновлено в 10:44
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35
Политика
Климкин связал указ Путина о паспортах с желанием начать федерализацию
Новый указ президента РФ Владимира Путина о паспортах для жителей Донбасса говорит о желании Кремля навязать диалог по поводу федерализации Украины на российских условиях, считает министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере
Обновлено в 13:55
Энергетика
Польша заявила России претензии из-за грязной нефти
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила первую часть претензий из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба" российской стороне.
Обновлено в 06:30
Здоровье
В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики
«Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.
Обновлено в 09:31
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02
Политика
Оппозиционер указал на незаконность самовыдвижения Осипова в губернаторы
Оппозиционный активист, кандидат в депутаты читинской думы Александр Жданов указал на незаконность самовыдвижения главы региона Александра Осипова кандидатом в губернаторы Забайкалья; на момент выдвижения Осипова высший закон региона - Устав Забайкальского края - разрешал идти на выборы только от политических партий.
Обновлено в 08:02
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Киноверсия бродвейского мюзикла «Кошки» обзавелась первым трейлером. В картине осталась музыка Эндрю Ллойда Уэббера.
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Шнуров заявил, что стихи за Собчак писал Богомолов
Обновлено в 14:25
Космос
OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35
Обновлено вчера в 08:37
Культура
Московский музей современного искусства предлагает пройтись «По следам Поп-механики»
Обновлено в 03:50
Авто
Модели Jaguar Land Rover получат детали из пластиковых отходов
Автопроизводитель из Великобритании подписал договор о сотрудничестве с химическим концерном BASF, по условиям которого они совместными усилиями будут перерабатывать пластиковые отходы и повторно его использовать при строительстве автомобилей.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Героиню интервью о героине отпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Героиню интервью о героине Тэо Логос (настоящее имя — Анна Глазова), обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Обновлено в 09:09