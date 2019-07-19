Футбол
Аршавин пройдет обучение менеджменту по программе УЕФАSports.ru 08:08
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин приглашен пройти обучение менеджменту по программе УЕФА. Программа состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен различным аспектам футбольного управления и административной работы.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Политика
Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской области
Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.
Обновлено в 09:07
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу продления ареста журналиста Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:43
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Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Общество
В порту Эдинбурга застряло судно с российским экипажем
В порту города Эдинбург в Великобритании застряло судно с российским экипажем из-за проблем с зарплатой.
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«ВКонтакте» запустит сервис для знакомств Lovina
Соцсеть «ВКонтакте» запускает собственное приложение для знакомств Lovina.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 16:13
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
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Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
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Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 08:13
Космос
Китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты и сгорела в атмосфере
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» завершила свою работу и совершила контролируемый сход с орбиты 19 июля 2019 года в 16:06 по московскому времени.
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Военные следователи допросят генерала ФСБ Ткачева по заявлению Шестуна
Военные следователи опросят в рамках доследственной проверки по фактам коррупции начальника Управления "К" ФСБ РФ генерал-майора Ивана Ткачева.
Обновлено в 07:26
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
Обновлено в 09:17
Происшествия
На съемочной площадке сериала «Титаны» погиб координатор спецэффектов
Уоррен Эпплби был координатором спецэффектов и работал в этой сфере около 25 лет.
Обновлено в 09:58
Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России
Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва» опровергли
В шариатском суде Сингапура опровергли сообщение о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и модели Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:45
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию
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Обновлено в 09:51
Происшествия
Спортивный автомобиль врезался в толпу подростков в Великобритании
Автомобильные гонки, проводившиеся в британском Стивенидже, завершились трагедией — два спорткара столкнулись между собой и один из них вылетел в толпу зрителей.
Обновлено в 06:28
Политика
В конгрессе США провели обряд изгнания духов
В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.
Обновлено в 07:26
Политика
Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента
Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено в 00:40
Политика
Украина ввела спецпошлины на топливо из России
Киев с 1 августа вводит особые тарифы на поставки дизельного топлива и сжиженного газа из РФ.
Обновлено вчера в 13:23
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Самолет из Сургута не долетел до Москвы
Обновлено в 02:16
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Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады
Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено вчера в 12:49
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Алла Пугачева притворилась глухой
Журналист спрашивает, нравится ли детям исполнительницы Лизе и Гарри в Юрмале, но она молча проходит мимо.
Обновлено в 03:39
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Названы города России с самым загрязненным воздухом
Обновлено в 09:49