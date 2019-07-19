Футбол

Аршавин пройдет обучение менеджменту по программе УЕФАSports.ru 08:08

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин приглашен пройти обучение менеджменту по программе УЕФА. Программа состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен различным аспектам футбольного управления и административной работы.
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Экс-зенитовца Аршавина в УЕФА научат быть менеджером

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Андрей Аршавин пойдет учиться менеджменту по программе УЕФА

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Андрей Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту

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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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