Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин приглашен пройти обучение менеджменту по программе УЕФА. Программа состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен различным аспектам футбольного управления и административной работы.

Спорт день за днем

Политика Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской области Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.

Политика Захарова назвала позором продление ареста Вышинского Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу продления ареста журналиста Кирилла Вышинского.

Политика Зеленский уволил посла Украины в США Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Общество В порту Эдинбурга застряло судно с российским экипажем В порту города Эдинбург в Великобритании застряло судно с российским экипажем из-за проблем с зарплатой.

Политика Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Космос Китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты и сгорела в атмосфере Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» завершила свою работу и совершила контролируемый сход с орбиты 19 июля 2019 года в 16:06 по московскому времени.

Происшествия Военные следователи допросят генерала ФСБ Ткачева по заявлению Шестуна Военные следователи опросят в рамках доследственной проверки по фактам коррупции начальника Управления "К" ФСБ РФ генерал-майора Ивана Ткачева.

Технологии Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.

Происшествия На съемочной площадке сериала «Титаны» погиб координатор спецэффектов Уоррен Эпплби был координатором спецэффектов и работал в этой сфере около 25 лет.

Экономика Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.

Шоу-бизнес Развод экс-короля Малайзии с «Мисс Москва» опровергли В шариатском суде Сингапура опровергли сообщение о разводе экс-короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и модели Оксаной Воеводиной.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию По словам администратора, в заведение часть заходят «пророссийски настроенные» люди, которые не хотят общаться на украинском или английском языках, а персонал пиццерии принципиально не говорит по-русски.

Происшествия Спортивный автомобиль врезался в толпу подростков в Великобритании Автомобильные гонки, проводившиеся в британском Стивенидже, завершились трагедией — два спорткара столкнулись между собой и один из них вылетел в толпу зрителей.

Политика В конгрессе США провели обряд изгнания духов В конгрессе США провели обряд изгнания злых духов. Необходимость в этом увидел капеллан при палате представителей Патрик Конрой.

Политика Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.

Политика Украина ввела спецпошлины на топливо из России Киев с 1 августа вводит особые тарифы на поставки дизельного топлива и сжиженного газа из РФ.

Политика Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.

Шоу-бизнес Алла Пугачева притворилась глухой Журналист спрашивает, нравится ли детям исполнительницы Лизе и Гарри в Юрмале, но она молча проходит мимо.