Футбол

Аршавин признан лучшим диспетчером «Кайрата» в сезоне-2018
Чемпионат
04:56

Российский нападающий Андрей Аршавин, который ранее покинул «Кайрат» по истечении контракта и объявил о решении завершить профессиональную карьеру, был признан лучшим диспетчером казахстанской команды в минувшем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.
Чемпионат04:56

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Аршавин стал лучшим диспетчером «Кайрата»

Нева Спорт06:08

Аршавин признан лучшим диспетчером «Кайрата» в сезоне-2018

Советский спорт05:26

Аршавин стал лучшим диспетчером «Кайрата» в сезоне-2018

Матч ТВ05:15

Аршавин стал лучшим диспетчером «Кайрата» в сезоне-2018

Sportbox.RU05:15

Аршавин - лучший диспетчер «Кайрата» в сезоне-2018

Спорт-Экспресс05:02

Аршавин признан лучшим диспетчером «Кайрата» в сезоне-2018

Чемпионат04:56

Аршавин назван лучшим диспетчером «Кайрата» в сезоне-2018

Бомбардир.ру05:30
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Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, выступающий за казахстанский клуб «Кайрат», бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступает на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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