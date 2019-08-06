Футбол
Аршавин надеется, что сборная России сыграет в полуфинале Евро-2020News.ru 03:29
Надеюсь, что наша сборная хорошо проведёт отборочный турнир и как минимум сыграет на Евро-2020 на «Уэмбли» в полуфинале, — цитирует слова Аршавина оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге в Twitter.
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