Футбол

Аршавин подтвердил, что завершил карьеру футболиста
REGNUM
01:54

Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин подтвердил, что завершил карьеру футболиста.
REGNUM01:54

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«Мне запомнился Титов. Сейчас выделяется Головин». Аршавин — о своем будущем и самых сильных футболистах России

Матч ТВ05:05

Андрей Аршавин: «Хочу быть полезен „Зениту“»

Sportbox.RUвчера в 23:57

Аршавин подтвердил завершение карьеры

Нева Спортвчера в 14:05

Аршавин: «Моя карьера уже закончена»

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Аршавин: моя карьера уже закончена

Чемпионатвчера в 13:44

Андрей Аршавин: «Благодаря „Арсеналу“ меня узнали по всему миру, но с „Зенитом“ связаны лучшие воспоминания»

Спорт-Экспрессвчера в 13:45

Андрей Аршавин: «Моя карьера закончена. Слухи о возвращении исходили не от меня»

Sports.ruвчера в 13:53
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:59, Ашберн
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Как Лука Модрич впервые в карьере получил «Золотой мяч»

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Нападающий "Интера" Мауро Икарди признан лучшим футболистом 2018 года в Италии, сообщает AFP.
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Кангва: матч с «Зенитом» был важным и принципиальным для меня

Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва поделился впечатлениями от победы в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (4:2). Напомним, форвард туляков оформил в этой встрече дубль.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может исключить английский «Манчестер Сити» из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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Юный футболист расплакался на встрече с Головиным

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Де Лигт и де Йонг хотят уйти из «Аякса» в одну команду

Игроки "Аякса" Маттейс де Лигт и Френки де Йонг хотят вместе перейти в другой клуб.
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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