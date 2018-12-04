Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин подтвердил, что завершил карьеру футболиста.

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Футбол Футбол Кангва: матч с «Зенитом» был важным и принципиальным для меня Нападающий тульского «Арсенала» Эванс Кангва поделился впечатлениями от победы в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (4:2). Напомним, форвард туляков оформил в этой встрече дубль.

Футбол Футбол Главный тренер ФК «Урожай» Евгений Калешин покинул пост

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