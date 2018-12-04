Футбол

Аршавин подтвердил, что завершил карьеру футболиста
REGNUM
01:54

Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин подтвердил, что завершил карьеру футболиста.
REGNUM01:54

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«Мне запомнился Титов. Сейчас выделяется Головин». Аршавин — о своем будущем и самых сильных футболистах России

Матч ТВ05:05

Андрей Аршавин: «Хочу быть полезен „Зениту“»

Sportbox.RUвчера в 23:57

Аршавин подтвердил завершение карьеры

Нева Спортвчера в 14:05

Аршавин: «Моя карьера уже закончена»

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Спорт-Экспрессвчера в 13:45

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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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