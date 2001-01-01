Футбол

Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита»Матч ТВ 16:51

2 фото
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о новичке петербургского клуба Дугласе Сантосе. 25-летний защитник перешел в стан сине-бело-голубых в четверг и подписал пятилетний контракт.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита»

Матч ТВ16:51

Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита»

Sportbox.RU16:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:10, Вашингтон
Происшествия

В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Здоровье

Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой

Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Политика

Тимошенко уличила Зеленского в незнании 99% своей партии

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский не знает 99% людей, вошедших в списки его партии "Слуга народа".
Обновлено в 15:48
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие

Глубоководный «Лошарик» засветился 7 лет назад

Обновлено в 13:12
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено в 05:46
Игры

В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC

Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
Обновлено в 08:41
Музыка

Музыкальные сервисы назвали причину удаления песен Катамадзе

Представители крупнейших музыкальных сервисов в России прокомментировали исчезновение песен Нино Катамадзе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:50
Политика

МИД Украины вызвал посла Венгрии

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Авто

Ford представил трековый суперкар GT MK II

В рамках Фестиваля скорости в британском Гудвуде состоялся дебют трековой модификации суперкара Ford GT, которая получила название MK II.
Обновлено в 06:08
Культура

Возможно найдено видео с Бэнкси

Телеканал ITV London нашел архивное интервью 16-летней давности с молодым человеком, который, возможно, является Бэнкси, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого

В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне

Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Меган Маркл оторвалась от материнских будней и посетила Уимблдон

Getty Images Герцогиня Сассекская, видимо, не могла не прийти поддержать лучшую подругу Серену Уильямс на турнире в Уимблдоне.
Обновлено в 16:23
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

Обновлено в 16:22
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками регионального Управления ФСБ и МВД по Республике Татарстан задержана кассир банка города Салавата — Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из кассы одного из банков города.
Обновлено в 16:17
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Москалькова обратилась в прокуратуру по делу сестер Хачатурян

Обновлено в 15:18
Происшествия

Причиной ЧП на салюте в Минске назвали некачественную пиротехнику

Министерство обороны Белоруссии назвало предположительную причину взрывов фейерверков на салюте в Минске в День независимости, которые унесли жизнь женщины и травмировали около десяти человек.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Авто

В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей

Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено в 16:20
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала

Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

В России предоставили убежище многодетной семье из Германии

Обновлено в 15:52
Происшествия

Владельца ресторанов украинской кухни приговорили к двум годам колонии

Собственник сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван приговорен к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов.
Обновлено в 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дуглас Сантос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Гамбург» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное