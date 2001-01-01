Футбол
Аршавин поделился мнением о новом защитнике «Зенита»Матч ТВ 16:51
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о новичке петербургского клуба Дугласе Сантосе. 25-летний защитник перешел в стан сине-бело-голубых в четверг и подписал пятилетний контракт.
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