Футбол

Аршавин: «Думаю, следующим клубом Венгера станет „ПСЖ“»
Бомбардир.ру
15:51

Думаю, он продолжит свою тренерскую карьеру в «ПСЖ», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Бомбардир.ру15:51

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Андрей Аршавин: «Сегодняшний я не смог бы забить „Ливерпулю“ даже один гол»

Матч ТВ14:49

Андрей Аршавин: «Сегодняшний я не смог бы забить „Ливерпулю“ даже один гол»

Sportbox.RU14:49

Аршавин: «Думаю, следующим клубом Венгера станет „ПСЖ“»

Бомбардир.ру15:51
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 18:30, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» добился в АПЛ 7-й победы подряд, обыграв «Вулверхэмптон»

Подопечные Юргена Клоппа добились победы над "волками" со счетом 2:0. Первый гол в матче был забит египетским нападающим Мохамедом Салахом уже на 18-й минуте матча.
Обновлено в 17:34
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха

Обновлено в 16:54
Футбол

Глушаков назвал нападение фаната на него заказной акцией

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что нападение фаната на него во время матча с «Рапидом» (1:2) в матче Лиги Европы является частью большой кампании против него.
Обновлено в 17:20
Футбол

«Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры

«Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
Обновлено в 15:21
Футбол

Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Болельщики "Локомотива" назвали полузащитника команды Джефферсона Фарфана лучшим игроком декабря.
Обновлено в 15:09
Футбол

«Ювентус» продлил соглашение с «adidas»

Новый контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. За этот период итальянский чемпион получит от спонсора 408 миллионов евро.
Обновлено в 15:37
Футбол

Вальверде: «Мурильо поможет нам в краткосрочной перспективе»

Обновлено в 12:20
Футбол

Футболист простился с клубом через час после подписания контракта

Защитник Джеймс Коллинз пополнил команду английского футбольного клуба «Астон Вилла», а уже через час пожалел о своем решении и разорвал контракт на сумму 55 тысяч евро.
Обновлено в 17:32
Футбол

В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл у одноклубника защитника Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:18
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Венгер: «С Эмери „Арсенал“ находится в хороших руках»

Появились новые футболисты, которые придали стабильности защите, у них все хорошо. Команда находится в хороших руках.
Обновлено в 10:26
Футбол

Альфонс Ареола: «Буффон всегда был моим кумиром»

Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола заявил, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон всегда был для него кумиром.
Обновлено в 14:32
Футбол

«ПСЖ» отпустил Неймара в досрочный отпуск

Форвард "ПСЖ" Неймар уже проводит отпуск в Бразилии и вернется во Францию только в январе, рапортует L'Equipe.
Обновлено в 03:10
Футбол

ФИФА назвала ЧМ-2018 в России лучшим в истории

Цифры подтверждают, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории.
Обновлено в 07:20
Футбол

Рой Кин: «Футболисты „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»

Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус.
Обновлено в 10:52
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Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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