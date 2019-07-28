Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва. По его словам, Лунёва выбрал работающий экспертом на телеканале «Матч-ТВ» Аршавин.

Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Футбол Лионель Месси подвергся нападению на Ибице Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.

Общество СМИ защищают распространителей фейков о Туркменистане Получилось вместо «призвать к ответу», «принять меры» - пытать, а вместо «распространители фейков» был придан политизированный и личностный окрас – «враги президента».

Политика В партии Зеленского оценили идею переименования России Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, советник украинского президента Владимира Зеленского, кандидат в депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев считает, что русский язык следует переименовать в «российский», а саму Россию – в «Московию».

Политика В Батуми на митинге призвали власти Грузии к диалогу с Россией Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.

Экономика Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» по просьбе Банка России Компания "Финвижн" требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" (ответчик по делу - ИФ) о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию.

Происшествия В Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик Два человека погибли и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.

Происшествия В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой В Челябинске сторож детского сада задержан за драку с пьяным родителем, который в выходной день пришел за своим ребенком и устроил драку.

Экономика В России запретят анонимные электронные платежи В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.

Шоу-бизнес Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.

Общество В США умерла самая умная в мире собака В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.

Армия и оружие В Сирии погиб уроженец Хакасии, служивший в ЧВК Журналистам удалось подтвердить имена двоих погибших. В частности, «Шаман» — это Давид Хонда, он же Петр Ш. – уроженец Хакасии, ему 42 года.

Происшествия Бывший вице-губернатор Челябинской области попал в аварию Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший вице-губернатор Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.

Происшествия В Якутии 22 человека отравились шаурмой В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Технологии Mail.ru внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему «КамАЗа» Mail.ru Group внедрит свой почтовый сервис в бортовую систему «КамАЗов», которые будут выпускаться с осени этого года.

Экономика Назван решающий месяц для «Северного потока-2» Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Авто Audi представила новый A1 Citycarver Цветовая палитра для A1 Citycarver включает в себя 9 цветов кузова, причем Audi предлагает контрастную крышу из черного металлика Mythos или серого металлика Manhattan.

Здоровье В ФОМС напомнили о максимальных сроках ожидания приема врача Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко озвучила сроки ожидания приема у врачей всех специализаций, которые прописаны в программе государственных гарантий.

Экономика «Росгеология» просится в арктическую разведку Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.