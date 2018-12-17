Футбол

Аршавин не хотел завершать карьеру футболиста в России
Газета.Ru
04:14

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Аршавин объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру в Казахстане, передает "Советский спорт". Экс-игрок "Кайрата" отметил, что не хочет уходить из футбола в России.
Газета.Ru04:14

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Аршавин не хотел завершать карьеру футболиста в России

Газета.Ru04:14

Аршавин: мысли о завершении карьеры приходили даже после Англии

Чемпионат03:58

Андрей Аршавин: «Когда уезжал из Англии, думал об уходе из футбола»

Матч ТВ02:13

Андрей Аршавин: «Когда уезжал из Англии, думал об уходе из футбола»

Sportbox.RU02:13

Аршавин: «После ухода из „Арсенала“ посещали мысли о завершении карьеры»

Евро-футбол.ру02:02

Андрей Аршавин: «После ухода из „Арсенала“ приходили мысли о завершении карьеры»

Спорт-Экспресс01:28

Аршавин: «Не было желания завершить карьеру в России. Рад, что это произошло в Казахстане»

Sport24.ru02:03
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Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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