Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Аршавин объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру в Казахстане, передает "Советский спорт". Экс-игрок "Кайрата" отметил, что не хочет уходить из футбола в России.

Аршавин не хотел завершать карьеру футболиста в России

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