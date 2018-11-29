Футбол

Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России
Комсомольская правда
08:59

Легенда «Зенита» назвал находящегося в СИЗО "Бутырка" форварда "сине-бело-голубых" лучшим футболистом в России после Александра Головина.
Комсомольская правда08:59
Андрей Аршавин
Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас – Александр Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем.
— Андрей Аршавин, российский футболистГазета.Ru 05:25

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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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