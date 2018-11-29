Футбол

Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России
Комсомольская правда
08:59

Легенда «Зенита» назвал находящегося в СИЗО "Бутырка" форварда "сине-бело-голубых" лучшим футболистом в России после Александра Головина.
Комсомольская правда08:59
Андрей Аршавин
Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас – Александр Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем.
— Андрей Аршавин, российский футболистГазета.Ru 05:25

Подробнее о событии

Аршавин: один из сильнейших по потенциалу футболистов России сидит в СИЗО

RT на русском05:46

Аршавин считает, что один из самых сильных российских футболистов сидит в СИЗО

РИА Новости05:32

Аршавин высоко оценил потенциал сидящего в СИЗО Кокорина

Газета.Ru05:25

Аршавин назвал только двух российских игроков, кто сопоставим с ним по уровню

Нева Спорт05:07

Аршавин: «Головин — первый по потенциалу в нынешней сборной России. Второй сидит в СИЗО»

Sport24.ru04:55

Аршавин: лучший игрок сборной России – Головин, второй сидит в СИЗО

Чемпионат04:50

Андрей Аршавин: «В сборной самый сильный по потенциалу – Головин. Второй сидит в СИЗО»

Спорт-Экспресс04:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Футбол

Спартак — Рапид 0:0 (1-й тайм)

Капитаном красно-белых назначен полузащитник Денис Глушаков, против которого сейчас настроены болельщики столичного клуба, требующие лишить игрока повязки лидера команды.
Обновлено в 10:50
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем де Хеа до 2020 года

Обновлено в 10:25
Футбол

«Тоттенхэм» потребовал у «Реала» 250 млн евро за Эриксена

Обновлено в 10:38
Футбол

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» может состояться на «Сантьяго Бернабеу», передает Jugones de La Sexta.
Обновлено в 10:39
Футбол

Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа

Постоянные падения бразильца Неймара и других игроков возмутили наставника англичан.
Обновлено в 10:46
Футбол

«Зенит» наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Карпина

Во время встречи болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера ростовчан Валерия Карпина, ранее возглавлявшего московский «Спартак».
Обновлено в 09:58
Футбол

Лионель Месси: «Рад своему рекорду, узнал об этом от журналистов»

Обновлено в 10:12
Футбол

«Зенит» ждёт 45 тысяч болельщиков на матч с «Копенгагеном»

Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в четверг, 29 ноября, и начнётся в 20:55.
Обновлено в 09:10
Футбол

Игуаин: не считаю себя звездой «Милана»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин опроверг слухи о желании сменить команду и отметил, что не ставит себя выше одноклубников.
Обновлено в 10:42
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 04:59
Футбол

УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов

УЕФА представил команду недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:25
Футбол

Погребняк возобновил тренировки в общей группе «Урала»

Нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к общекомандным занятиям после того, как восстановился от травмы.
Обновлено в 10:39
Футбол

Зуев заверил, что находится в хорошей физической форме

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев сообщил, что находится в хорошей физической форме.
Обновлено в 10:55
Футбол

Агент Бейла не исключил, что игрок может перебраться в Серию А

Джонатан Барнетт, агент форварда мадридского «Реала» Гарета Бейла, не исключил, что футболист может перейти в клуб итальянской Серии А.
Обновлено в 10:56
Футбол

Дель Боске: «„Реал“ отстает от „Барселоны“ всего на 5 очков, это не отрыв»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Висенте Дель Боске уверен, что сливочные не выбыли из чемпионской гонки в Ла Лиге, хотя клуб после 13 туров идет лишь на шестой строчке в турнирной таблице.
Обновлено в 10:35
ещё по теме
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, выступающий за казахстанский клуб «Кайрат», бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступает на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное