Футбол

Аршавин назвал Кокорина одним из двух сильнейших футболистов в России
MR7.ru
06:27

Бывший капитан сборной России по футболу и легенда «Зенита» Андрей Аршавин в ходе урока толерантности в петербургской школе № 641 назвал нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина одним из сильнейших игроков России.
MR7.ru06:27
Андрей Аршавин
Думаю, самый сильный по потенциалу сейчас – Александр Головин. Второй, к сожалению, сидит в СИЗО. Остальные, наверное, ниже уровнем.
— Андрей Аршавин, российский футболистГазета.Ru 05:25

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Российский футболист, выступающий за казахстанский клуб «Кайрат», бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступает на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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