Я думаю, что всё серьёзно, но это было понятно изначально. Надеюсь, наказание будет таким, что им больше не придётся проводить время в местах не столь отдалённых, потому что как бы то ни было нашему обществу они полезны на данный момент на футбольном поле, нежели сидя где-то за решётками.