Футбол

Аршавин: моя карьера уже закончена
Чемпионат
13:44

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин подтвердил, что завершил карьеру футболиста.
Чемпионат13:44

Подробнее о событии

Аршавин подтвердил завершение карьеры

Нева Спорт14:05

Аршавин: «Моя карьера уже закончена»

Евро-футбол.ру14:02

Аршавин назвал самый памятный момент в своей карьере

Sportbox.RU13:51

Аршавин назвал самый памятный момент в своей карьере

Матч ТВ13:51

Аршавин: моя карьера уже закончена

Чемпионат13:44

Андрей Аршавин: «Благодаря „Арсеналу“ меня узнали по всему миру, но с „Зенитом“ связаны лучшие воспоминания»

Спорт-Экспресс13:45

Андрей Аршавин: «Моя карьера закончена. Слухи о возвращении исходили не от меня»

Sports.ru13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Футбол

«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в 16-м туре РПЛ

Тульский "Арсенал" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:33
Футбол

Мбаппе получил награду France Football лучшему молодому футболисту

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил награду лучшему молодому футболисту (игроки до 21 года) "Копа Трофи", которую учредил журнал France Football, сообщается на странице издания в Twitter.
Обновлено в 15:33
Футбол

Комбаров: «Кононов проповедует именно спартаковский футбол»

Обновлено в 15:32
Футбол

Фернанду Сантуш: Сборная Португалии мечтает выиграть Лигу наций

Напомним, что сборная Португалии в полуфинале турнира сыграет против команды Швейцарии.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Названа возможная причина смерти молодого игрока «Локомотива»

Обновлено в 15:26
Футбол

Александр Головин: «Анри ко всем хорошо относится»

Понятный язык, все понимаешь лучше.
Обновлено в 15:22
Футбол

Защитник «ПСЖ» вручил «Золотой мяч» сам себе

Защитник французского "Пари Сен-Жермена" Дани Алвес пошутил по поводу премии "Золотой мяч", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:21
Футбол

Черчесов рассказал о ближайших задачах сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ближайших задачах национальной команды.
Обновлено в 13:55
Футбол

Фанат «Тоттенхэма» арестован за бросок бананом

Один из болельщиков «Тоттенхэма» был арестован за то, что бросил на поле шкурку от банана, после гола нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
Обновлено в 13:40
Футбол

Система VAR будет использована уже в плей-офф Лиги чемпионов-2019

Как сообщает официальный сайт организации, система VAR начнет действовать уже с 1/8 финала Лиги чемпионов, в финале Лиги Европы, а также в финальной стадии Лиги наций-2019.
Обновлено в 13:02
Футбол

Защитник «Спартака» Ещенко может выбыть на долгий срок

Обновлено в 12:07
Футбол

УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи в регионах Украины, где введено военное положение.
Обновлено в 15:09
Футбол

Доменек попросил автограф у Гризманна

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек догнал на красной дорожке нападающего "Атлетико" и национальной команды Антуана Гризманна и попросил у него автограф.
Обновлено в 15:01
Футбол

КДК накажет фанатов «Спартака» за нарушения в матче с «Локомотивом»

Обновлено в 11:48
Футбол

Дмитрий Комбаров: «Глушаков — настоящий спартаковец, болеет душой за клуб и бьется за него»

Обновлено в 15:10
ещё по теме
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное