Футбол

Аршавин: хотел завершить карьеру после ухода из «Арсенала»
REGNUM
03:38

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин заявил, что хотел завершить карьеру после ухода из лондонского «Арсенала». Об этом он рассказал в интервью программе «Foot'больные люди».
REGNUM03:38

Подробнее о событии

Аршавин не хотел завершать карьеру футболиста в России

Газета.Ru04:14

Аршавин: мысли о завершении карьеры приходили даже после Англии

Чемпионат03:58

Андрей Аршавин: «Когда уезжал из Англии, думал об уходе из футбола»

Матч ТВ02:13

Андрей Аршавин: «Когда уезжал из Англии, думал об уходе из футбола»

Sportbox.RU02:13

Аршавин: «После ухода из „Арсенала“ посещали мысли о завершении карьеры»

Евро-футбол.ру02:02

Андрей Аршавин: «После ухода из „Арсенала“ приходили мысли о завершении карьеры»

Спорт-Экспресс01:28

Аршавин: «Не было желания завершить карьеру в России. Рад, что это произошло в Казахстане»

Sport24.ru02:03
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Футбол

Ильзат Ахметов получил премию ДФЛ «Первая пятёрка»

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов получил национальную премию «Первая пятёрка», вручаемую под эгидой Российского футбольного союза ДФЛ и её партнёром спортивным клубом «ЛУКОЙЛ» лучшему молодому игроку года в Российской Премьер-Лиге, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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Андрей Аршавин напомнил о полезности Кокорина и Мамаева

Обновлено в 04:10
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Моуринью: Погба не претендовал на место в основе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему полузащитник Поль Погба не вышел на поле в игре с "Ливерпулем" (1:3).
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Лионель Месси забил 50 голов в этом году

Обновлено вчера в 18:31
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Тренер «Лиона»: удаление Головина помогло нам в матче с «Монако»

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио заявил, что его команде сыграло на руку удаление российского полузащитника Александра Головина в матче с "Монако" в чемпионате Франции по футболу.
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Футбольный клуб «Краснодар» объявил о досрочном расторжении контракта с грузинским полузащитником Торнике Окриашвили.
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Сергей Семак сегодня узнает соперника в плей-офф

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Защитник БАТЭ Денис Поляков может перейти в «Урал». По информации Tribuna, стороны близки к завершению сделки.
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Футбол

«Рома» одержала волевую победу над «Дженоа» в матче Серии А

Обновлено в 02:56
Футбол

ЦСКА поздравил Чиди Одиа с днем рождения

Московский ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего защитника команды нигерийца Чиди Одиа.
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«Спартак» показал, как проходит реабилитация Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко приступил к реабилитации после операции.
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Де Брюйне: «Меня не очень волнует, как там дела у „Ливерпуля“»

Думаю, они будут идти до конца. Честно говоря, меня не очень волнует, что там у "Ливерпуля".
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Анчелотти: «Фиаско на „Энфилде“ стало тяжёлым ударом для „Наполи“»

Рулевой "Наполи" Карло Анчелотти после победы над "Кальяри" (1:0) в Серии А заявил, что недавнее поражение от "Ливерпуля" стало тяжелым ударом для его команды.
Обновлено в 02:55
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Касильяс намекнул, что Моуриньо пора уходить из профессии

Вратарь "Порту" Икер Касильяс высказал предположение, что главному тренеру МЮ Жозе Моуриньо пора уходить из футбола.
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Бывший тренер Ахметова: сразу определил Ильзата как «змею»

Тренер Академии футбола имени Юрия Коноплёва Сергей Никитин вспомнил, как полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов начал заниматься в его школе.
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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