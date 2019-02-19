Футбол
Аршавин получил тренерскую лицензиюМойка78 10:57
Экс-зенитовец и один из самых известных футболистов России Андрей Аршавин 21 февраля получил тренерскую лицензию категории С. Благодаря этому документу спортсмен сможет работать в детско-юношеских командах.
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Спорт
Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира
Российского лыжника Сергея Устюгова дисквалифицировали после полуфинальной спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, его результат аннулировали, сообщает сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Обновлено в 11:55
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Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».
Обновлено в 10:29
Спорт
Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России
Двукратная серебряная медалистка Олимпиады - 2018 и двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:00
Политика
Венесуэла закрывает границу с Бразилией
Венесуэла закрывает границу с Бразилией, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.
Обновлено в 12:19
Спорт
Логинов пропустит смешанные эстафеты на ЧЕ
Российский биатлонист Александр Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира, пропустит второй соревновательный день чемпионата Европы в Раубичах.
Обновлено в 00:19
Экономика
В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий
Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
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Общество
Танцующая матка смутила зрителей Первого канала
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Политика
Захарова ответила на рекомендации ОБСЕ по наблюдателям из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook рекомендации председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять на Украину наблюдателей из России.
Обновлено в 12:29
Футбол
Дзагоев прооперирован после тяжелой травмы
Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Алан Дзагоев сегодня, 21 февраля, был прооперирован в одной из клиник Германии в связи с травмой передней крестообразной связки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:13
Политика
Назарбаев отправил правительство в отставку
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Политика
В Совфеде оценили планы Украины расторгнуть договор по Азовскому морю
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев расторгнет договор с Москвой по Азовскому морю в обозримой перспективе.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Пассажирский самолет случайно превысил скорость звука
Один из британских самолетов смог случайно превысить скорость звука. Он летел из Лос-Анджелеса в Лондон. Причиной тому стал сильный ветер.
Обновлено в 00:10
Политика
В МИД Венесуэлы рассказали, что Россия поставляет Каракасу
Россия не поставляет гуманитарную помощь в Венесуэлу, только товары в рамках коммерческих контрактов, заявил РИА Новости замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
Обновлено в 11:59
Экономика
Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Челябинске семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
Семь человек пострадали в результате наезда маршрутного такси на препятствие в центре Челябинска.
Обновлено в 11:40
Общество
Собянин впервые прокомментировал инфекцию в детских садах Москвы
В декабре 2018 года родители воспитанников нескольких детских садов Москвы сообщали о множественных случаях дизентерии у детей.
Обновлено в 12:12
Политика
Россиянин Винник прекратил голодовку в греческой тюрьме
Россиянин Александр Винник поговорил с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой и согласился временно прекратить голодовку, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвокатов.
Обновлено в 11:15
Космос
Ракета «Союз» со спутником Egyptsat-A запущена с Байконура
Спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Испанка съела грибы в мишленовском ресторане и умерла
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военные сборы
Российский президент Владимир Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на военные сборы в 2019 году, сообщает 21 февраля официальный сайт правовой информации.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки
Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Политика
СБУ заявила о разоблачении группы по вмешательству в выборы президента
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении якобы действующей в республике преступной группировки с участием россиян, которая планировала вмешательство в выборы президента страны.
Обновлено в 10:09
Общество
Скончался собкор ВГТРК на Ближнем Востоке Андрей Попов
Ушел из жизни Андрей Попов — много лет он был собственным корреспондентом ВГТРК на Ближнем Востоке, прошел несколько вооруженных конфликтов, 5 лет проработал в Ливане во время гражданской войны.
Обновлено в 11:25
Происшествия
СК предъявил инвестору Майклу Калви обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве основателю Baring Vostok, члену совета директоров банка "Восточный" Майклу Калви, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин поручил повысить качество питьевой воды
Российский лидер Владимир Путин утвердил список поручений, цель которых — повысить качество питьевой воды.
Обновлено в 12:54
Политика
Встречу Путина и Нетаньяху перенесли на 27 февраля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным 27 февраля в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства Израиля в РФ.
Обновлено в 12:28
Политика
Памфилова выступила против возвращения досрочного голосования
По мнению Памфиловой, возрождать механизм, который "породил невероятные злоупотребления, невозможно".
Обновлено в 12:44
Общество
В Петербурге эвакуируют Эрмитаж
Обновлено в 07:19
Происшествия
ФСБ вскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых
Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ выявила схему хищения газа на Северном Кавказе в рамках уголовного дела, по которому ранее был задержан советник гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков.
Обновлено в 08:17
Экономика
ВЭБ инвестировала пенсионные накопления с доходностью 6,07% годовых
Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБ получила доход от инвестирования средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю в размере 6,07% годовых, следует из материалов ГУК.
Обновлено в 12:16