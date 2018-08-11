Футбол

Аршавин и Быстров получили тренерскую лицензию категории CSoccer.ru 08:09

Бывшие игроки "Зенита" Андрей Аршавин и Владимир Быстров сегодня успешно сдали экзамен на получение тренерской лицензии категории С. Тренерская категория С позволяет тренировать детско-юношеские команды.
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Аршавин получил тренерскую лицензию категории C

Матч ТВ07:59

Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию категории C

РИА Новости08:48

Аршавин и Быстров получили тренерские лицензии категории С

78.ru08:04

Аршавин и Быстров получили тренерские лицензии категории С

Форпост Северо-Запад09:28

Экзамен сдали: Аршавин и Быстров получили тренерскую лицензию

Петербургский дневник08:22

Аршавин и Быстров получили лицензии категории C юношеских тренеров

Sports.ru08:20

Как Аршавин и Быстров учатся быть тренерами

Телеканал Санкт-Петербург19 февраля в 06:51
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Экономика

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Спорт

Устюгов вышел в четвертьфинал в спринте на чемпионате мира

Обновлено в 07:45
Политика

Лавров: Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе

Украинские власти готовят очередную провокацию в Керченском проливе с участием стран Североатлантического альянса.
Обновлено в 09:20
Кино

Умерла актриса из сериала «Глухарь»

В ночь на 21 февраля в Москве скончалась актриса Дарья Егорычева, известная зрителям по роли в сериале «Глухарь».
Обновлено в 09:46
Происшествия

В Москве дагестанского блогера арестовали по подозрению в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, подозреваемого в участии в террористической группировке "Исламское государство"* и вербовке новых сторонников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:49
Спорт

Малышко и Павлова завоевали золото в супермиксте на ЧЕ по биатлону

Обновлено в 09:12
Политика

Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В центре Москвы на дорогу упал автокран

В центре Москвы на Страстном бульваре упал автокран и повредил два автомобиля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Глава РФПИ направил ходатайство о домашнем аресте Калви

Российский фонд прямых инвестиций распространил сообщение, что гендиректор организации Кирилл Дмитриев направил через адвокатов в Мосгорсуд, Басманный суд и СК РФ ходатайство об изменении меры пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам по этому делу с содержания в СИЗО на домашний арест.
Обновлено в 09:29
Политика

Климкин: Украина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев может расторгнуть договор с Россией об Азовском море.
Обновлено в 08:28
Политика

Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей

Российская делегация на ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов.
Обновлено в 06:28
Общество

«Магнит» вводит единый бренд для всех своих магазинов

Обновлено в 07:09
Футбол

Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле Моуринью

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы.
Обновлено в 00:57
Политика

Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
Общество

В России появилась вторая женщина-миллиардер

Обновлено в 02:16
Происшествия

ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
Обновлено в 02:03
Политика

Путин поручил ФСИН разобраться с условиями в российских СИЗО

ФСИН поручено совместно с СПЧ проанализировать соблюдения норм санитарной площади в помещениях для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и по итогам этой работы представить предложения по улучшению ситуации.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки

Росздравнадзор сообщил о закрытии частной клиники "Асклепий мед" в Москве после смерти пациентки во время пластической операции, гендиректор клиники получил 1,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:44
Общество

Танцующая матка смутила зрителей Первого канала

Обновлено вчера в 06:44
Политика

Госдума рассмотрит законопроект о наследовании пенсии

Госдума планирует рассмотреть закон о страховых пенсионных выплатах.
Обновлено в 04:46
Экономика

Сбербанк опроверг информацию о покупке Rambler Group

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с переговорами, сообщали о возможности покупки Сбербанком холдинга Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута.
Обновлено в 08:43
Политика

«Доска позора» появится на сайте Госдумы

Все четыре фракции Госдумы поддержали идею создания «доски позора» на сайте парламента, где будут публиковать заявления депутатов, которые дискредитируют палату и вызывают негативную реакцию в обществе.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Москве после сообщения о минировании проверили здание Минобрнауки

Обновлено в 09:41
Происшествия

В Сыктывкаре нашли вора по отпечатку номера машины на сугробе

Обновлено в 09:20
Политика

СБУ объявила о раскрытии кампании России по вмешательству в выборы

Служба безопасности Украины (СБУ) одновременно провела более 30 обысков в рамках расследования дела о вмешательстве в проведение намеченных на 31 марта 2019 года выборов президента страны.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Устроившие самосуд над школьником родители пожаловались в полицию

Обновлено в 02:51
Футбол

«Наполи» заинтересовался игроком ЦСКА

Итальянский "Наполи" заинтересован в приобретении полузащитника московского ЦСКА и сборной Исландии Арнора Сигурдссона.
Обновлено в 09:25
Общество

Децл успел назначить главного наследника перед смертью

О смерти Кирилла Толмацкого стало известно утром 3 февраля. Он скончался после выступления в одном из клубов Ижевска.
Обновлено в 08:57
Политика

Путин не стал говорить в послании о конкурсе «Лидеры России» из-за задержания финалиста

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин упомянул, но не стал подробно рассказывать о поддерживаемом Кремлем проекте по кадровому обновлению руководства страны «Лидеры России».
Обновлено в 07:42
Здоровье

ВШЭ отстранила от занятий почти 500 студентов из-за кори

Высшая школа экономики отстранила от занятий 451 студента из-за того, что они не смогли принести справку о прививке против кори.
Обновлено в 07:53
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Владимир Быстров
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный чемпион России в составе «Зенита». Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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