Футбол

Аршавин: думаю, «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург
Чемпионат
07:13

«Зенит», набрав 34 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга опережает идущий следом «Краснодар» всего на одно очко.
Чемпионат07:13

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«Зенит» - неудачники осени. Кто может стать чемпионом РПЛ?

Sport.ru12:44

Аршавин: «Зенит» вернет чемпионство в Петербург

Фонтанка.Ру08:33

Аршавин: думаю, «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

Чемпионат07:13

Андрей Аршавин: «Думаю, „Зенит“ вернет чемпионство в Петербург»

Матч ТВ06:22

Андрей Аршавин: «Думаю, „Зенит“ вернет чемпионство в Петербург»

Sportbox.RU06:22

Андрей Аршавин: «Думаю, „Зенит“ вернет чемпионство домой, в Санкт-Петербург»

Спорт-Экспресс05:48

Аршавин: «Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство в Петербург»

Sport24.ru06:53
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
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Таким образом, «Бетис» одержал третью подряд победу в Примере, а «Эспаньол» потерпел пятое кряду поражение.
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Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил четыре гола «Майнцу»

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче 15-го тура Бундеслиги (4:1). Дубль на счету форвардов Юссуфа Поульсена и Тимо Вернера.
Обновлено в 11:24
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Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
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Футбол

«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов

"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
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Ещенко показал швы на ноге после операции

Обновлено в 07:53
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«Манчестер Юнайтед» зимой хочет продать Погба

По информации Mirror, английский клуб хочет продать 25-летнего француза в январе. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Ювентус».
Обновлено в 05:15
Футбол

Сарри: «Могли выиграть с более крупным счетом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Брайтоном». Я думаю, мы провели хороший матч.
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Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
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Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018

Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы.
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Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»

«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
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Не сомневаюсь, что вы все переосмыслили. Надеюсь, что этот кошмар для вас и ваших родных как можно быстрее закончится.
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Первый автомобиль Криштиану Роналду выставлен на продажу

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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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