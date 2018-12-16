Футбол

Аршавин: думаю, «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург
Чемпионат
07:13

«Зенит», набрав 34 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга опережает идущий следом «Краснодар» всего на одно очко.
Чемпионат07:13

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Аршавин: «Зенит» хорошо поработает зимой и вернет чемпионство в Петербург

Нева Спорт07:13

Аршавин: думаю, «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

Чемпионат07:13

Аршавин: «Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство в Петербург»

Sport24.ru06:53

Андрей Аршавин: «Думаю, „Зенит“ вернет чемпионство в Петербург»

Матч ТВ06:22

Андрей Аршавин: «Думаю, „Зенит“ вернет чемпионство в Петербург»

Sportbox.RU06:22

Андрей Аршавин: «Думаю, „Зенит“ вернет чемпионство домой, в Санкт-Петербург»

Спорт-Экспресс05:48

Аршавин: «Думаю, „Зенит“ вернет чемпионство в Санкт-Петербург»

Бомбардир.ру07:01
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Футбол

Агент Фернандеша опроверг уход игрока из «Локомотива»

Агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза не подтвердил информацию о переходе своего клиента в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».
Обновлено в 07:20
Футбол

Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино».
Обновлено в 01:04
Футбол

Моуринью объяснил, почему при нём Салах не заиграл в «Челси»

Обновлено в 05:29
Футбол

Дайер перенес операцию и не сможет помочь «Тоттенхэму» до конца года

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер перенес операцию по удалению аппендикса и не сможет помочь команде в 2018 году.
Обновлено в 07:11
Футбол

Хави: «Катар готов к ЧМ-2022. В стране есть футбольная культура»

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
Обновлено в 04:58
Футбол

Сборная России по футболу поздравила Ромащенко с днём рождения

Сборная России по футболу поздравила с днём рождения тренера команды Мирослава Ромащенко.
Обновлено в 05:27
Футбол

Хадсон-Одои покинет «Челси», если в команду придет Пулишич

Отмечается, что полузащитник Каллум Хадсон-Одои может покинуть лондонскую команду зимой.
Обновлено в 06:40
Футбол

Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»

Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
Обновлено в 03:59
Футбол

Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Отец немецкого футболиста умер на стадионе во время матча сына

Умер отец капитана немецкого клуба «Штутгарт» Кристиана Гентера, Герберт Гентер. Он скончался на стадионе во время матча сына.
Обновлено в 06:26
Футбол

Егор Сорокин: «В детстве мне нравился „Челси“»

В компании с Месси и Салахом: Сорокин попал в европейскую сборную недели – В детстве нравился "Челси", – сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина".
Обновлено в 03:50
Футбол

Квальярелла подпишет новый контракт с «Сампдорией»

Форвард Фабио Квальярелла подпишет новый контракт с «Сампдорией».
Обновлено в 07:25
Футбол

Джордан Хендерсон: «Чувствую, что „Ливерпуль“ готов выигрывать трофеи»

Обновлено в 01:40
Футбол

ЦСКА заинтересован в услугах Травника

ЦСКА, «Фулхэм», «Ньюкасл» и «Аугсбург» проявляют интерес к полузащитнику чешского «Яблонца» Михалу Травнику.
Обновлено в 07:21
Футбол

Икарди: «Победы в Серии А помогут нам забыть о вылете из Лиги чемпионов»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал победу над «Удинезе».
Обновлено вчера в 15:23
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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