Футбол
Аршавин: «Надеюсь, в „Зените“ хорошо просмотрели Сантоса»Sport24.ru вчера в 20:42
Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о новичке питерцев Дугласе Сантосе. Бразилец подписал с «Зенитом» пятилетний контракт.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Финансы
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций Полюса
Полюс сохраняет хороший потенциал роста до конца года (+10%).
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Конте угостил Путина пастой, рыбой и мороженым с земляникой
Обновлено вчера в 16:32
Авто
На фестивале в Гудвуде презентовали суперкар De Tomaso P72
Эксперты не исключают, что модель De Tomaso P72 получит механическую КПП и атмосферный двигатель.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Транспорт
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Спорт
МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки
МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Политика
Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко
Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении
Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.
Обновлено в 03:44
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Погибли все люди, находившиеся на борту воздушного судна. По данным USA Today, вертолет летел в Форт-Лотердейл, штат Флорида.
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленский назначил нового главу Донецкой областной госадминистрации
Президент Украины Владимир Зеленский снял Александра Куця с поста председателя Донецкой облгосадминистрации, назначив на эту должность другого человека.
Обновлено в 06:12
Футбол
В ФК «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова»
Ранее «желто-синие» пожаловались на команду из Песчанокопского в РФС. В футбольном клубе «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова».
Обновлено в 04:49
Кино
Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису
Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.
Обновлено вчера в 01:46
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Технологии
В Балтийском море дайверы обнаружили затонувшее судно
Koenig, являющаяся активным участником клуба подводных исследователей Музея Мирового океана, совершила первое погружение на затонувший объект, который находится на глубине 25 метров на траверсе Зеленоградска.
Обновлено в 04:52
Происшествия
С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:30
Политика
Что обсудили Путин и папа Римский
Путин предложил папе Римскому войти в комнату для аудиенции первому, но Франциск с улыбкой ответил на его жест своим - в итоге президент России вошел первым.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар.
Обновлено в 05:31
Спорт
Призер Олимпийских игр получил 4,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками
Австралийский велогонщик Джек Бобридж получил тюремный срок после того, как был признан виновным в торговле наркотиками, сообщает ABC.
Обновлено в 06:07
Наука
Мозг современного человека увидел в рисунках палеолита объекты
Обновлено вчера в 08:27
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойке
Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона.
Обновлено в 05:04
Политика
Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям
Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Экономика
ВТБ увеличил долю в капитале группы ПИК до 23%
Банк ВТБ увеличил свою долю в капитале группы компаний ПИК до 23,05% с 7,57%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 03:49