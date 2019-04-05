Футбол

Аршавин, Геркус и Гарри Топор. «Зенит» анонсировал новый выпуск Z+Sport24.ru 03:20

«Зенит» анонсировал новый выпуск онлайн-проекта Z+, который выйдет в эфир за час до начала матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом». В студии появятся бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, экс-президент «Локомотива» Илья Геркус, а также рэпер Гарри Топор, который представит свою новую композицию.
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Аршавин, Геркус и Гарри Топор. «Зенит» анонсировал новый выпуск Z+

Sport24.ru03:20

"Зенит" анонсировал новый выпуск "Z+" перед матчем с "Локомотивом"

Спорт-Экспресс03:04

Рэпер Гарри Топор, Геркус и Петржела поучаствуют в выпуске Z+ на матче с «Локомотивом»

Sports.ru04:10

«Зенит» вновь выпустит скандальное шоу «Z+»

Петербургский дневник03:46
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Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено вчера в 11:32
Общество

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Здоровье

Прокуратура Архангельской области выявила нарушения при обеспечении жителей лекарствами

"В 2018 году в деятельности учреждений здравоохранения области установлено крайне недостаточное обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, в том числе детей-инвалидов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:58
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Хоккей

Алексей Текслер стал президентом ХК «Трактор»

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал президентом хоккейного клуба «Трактор».
Обновлено в 01:57
Происшествия

Полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов

В ходе расследования дела полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов, в который поступали звонки со всей России.
Обновлено в 03:37
Футбол

Сергей Овчинников – о ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке», Гончаренко и Сёмине

«Ем раз в день, но что хочу и сколько хочу» В предыдущий раз Овчинников был в гостях у «Чемпионата» четыре с лишним года назад.
Обновлено в 01:30
Недвижимость

Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы

В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Финансы

Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четверга

Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в рамках продолжающейся четвертую сессию подряд консолидации после снижения по итогам предыдущей недели.
Обновлено вчера в 03:32
Общество

Предложено закрыть доступ иностранных соцсетей к данным россиян

ИА «Ореанда-Новости» В рамках работы над программой «Цифровая экономика» было предложено запретить использовать данные россиян иностранным компаниям, у которых нет юридических лиц в России.
Обновлено в 02:22
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
Гаджеты

Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9

В России версия смартфона с 64 гигабайтами ПЗУ стоит 4 990 рублей, а со 128 гигабайтами ПЗУ — 37 990 рублей.
Обновлено в 01:06
Футбол

МИД оценил инцидент с флагом Косово на матче в Грозном

Российское внешнеполитическое ведомство воспринимает как техническую ошибку инцидент с демонстрацией флага самопровозглашенной республики Косово на стадионе «Ахмат-Арена» в столице Чеченской Республики, Грозном.
Обновлено в 04:18
Кино

Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия

Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Общество

Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников

Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
Обновлено в 04:04
Космос

Солнечный ветер: и капли просто продолжают прибывать

Какой бы процесс ни создавал солнечный ветер по пути от Солнца, он должен оставлять следы на самих каплях.
Обновлено в 02:48
Авто

Найдена самая популярная машина в России

Самым популярным авто в России по итогам марта стала отечественная марка, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:54
Политика

«Военторг» запустил продажу куртки «как у Путина»

В опубликованном сообщении «Военторга» говорится, что «та самая куртка», в которой Путин ездил на рыбалку в Туве, поступила в продажу в сеть магазинов «Армия России».
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Музыка

Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы

Обновлено в 04:08
Театры

Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали

Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30
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Властимил Петржела
Чешский футболист
Чешский футболист и тренер, игрок сборной Чехословакии, участник чемпионата мира по футболу 1982 года. Главный тренер «Зенит» Санкт-Петербург с 29 ноября 2002 по 3 мая 2006 года.
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Российский футбольный тренер.
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