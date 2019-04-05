Футбол
Аршавин, Геркус и Гарри Топор. «Зенит» анонсировал новый выпуск Z+Sport24.ru 03:20
«Зенит» анонсировал новый выпуск онлайн-проекта Z+, который выйдет в эфир за час до начала матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом». В студии появятся бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, экс-президент «Локомотива» Илья Геркус, а также рэпер Гарри Топор, который представит свою новую композицию.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки
Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Здоровье
Прокуратура Архангельской области выявила нарушения при обеспечении жителей лекарствами
"В 2018 году в деятельности учреждений здравоохранения области установлено крайне недостаточное обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, в том числе детей-инвалидов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:58
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Хоккей
Алексей Текслер стал президентом ХК «Трактор»
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал президентом хоккейного клуба «Трактор».
Обновлено в 01:57
Происшествия
Полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов
В ходе расследования дела полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов, в который поступали звонки со всей России.
Обновлено в 03:37
Футбол
Сергей Овчинников – о ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке», Гончаренко и Сёмине
«Ем раз в день, но что хочу и сколько хочу» В предыдущий раз Овчинников был в гостях у «Чемпионата» четыре с лишним года назад.
Обновлено в 01:30
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Россия подготовила ответ на возможные санкции США из-за Венесуэлы
В случае принятия США закона о противодействии российскому влиянию в Венесуэле Москва вынуждена будет ответить зеркально, заявил «Известиям» посол России в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено вчера в 19:20
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Финансы
Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четверга
Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в рамках продолжающейся четвертую сессию подряд консолидации после снижения по итогам предыдущей недели.
Обновлено вчера в 03:32
Общество
Предложено закрыть доступ иностранных соцсетей к данным россиян
ИА «Ореанда-Новости» В рамках работы над программой «Цифровая экономика» было предложено запретить использовать данные россиян иностранным компаниям, у которых нет юридических лиц в России.
Обновлено в 02:22
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Гаджеты
Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9
В России версия смартфона с 64 гигабайтами ПЗУ стоит 4 990 рублей, а со 128 гигабайтами ПЗУ — 37 990 рублей.
Обновлено в 01:06
Футбол
МИД оценил инцидент с флагом Косово на матче в Грозном
Российское внешнеполитическое ведомство воспринимает как техническую ошибку инцидент с демонстрацией флага самопровозглашенной республики Косово на стадионе «Ахмат-Арена» в столице Чеченской Республики, Грозном.
Обновлено в 04:18
Кино
Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия
Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Общество
Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников
Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
Обновлено в 04:04
Космос
Солнечный ветер: и капли просто продолжают прибывать
Какой бы процесс ни создавал солнечный ветер по пути от Солнца, он должен оставлять следы на самих каплях.
Обновлено в 02:48
Авто
Найдена самая популярная машина в России
Самым популярным авто в России по итогам марта стала отечественная марка, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:54
Политика
«Военторг» запустил продажу куртки «как у Путина»
В опубликованном сообщении «Военторга» говорится, что «та самая куртка», в которой Путин ездил на рыбалку в Туве, поступила в продажу в сеть магазинов «Армия России».
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы
Обновлено в 04:08
Театры
Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали
Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30