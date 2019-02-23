Футбол

Аршавин: «Дюков всегда отвечает за свои слова»Евро-футбол.ру 08:00

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением по поводу выборов Александра Дюкова новым главой РФС.
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Аршавин: работа Дюкова на посту главы РФС станет шагом вперед для российского футбола

ТАСС08:14

Андрей Аршавин: «Дюков – порядочный человек. За свои слова всегда отвечает»

Спорт-Экспресс07:36

Аршавин: «Дюков всегда отвечает за свои слова»

Евро-футбол.ру08:00

Аршавин о президенте РФС Дюкове: он отвечает за свои слова

РИА Новости07:36

Аршавин: Дюков — порядочный человек, он всегда отвечает за свои слова

Чемпионат08:00

Аршавин: «Дюков за свои слова всегда отвечает»

Sport24.ru07:17
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Происшествия

В Бурятии отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративе

Обновлено в 06:07
Политика

Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

Обновлено в 07:19
Политика

Родителей сестёр Опанасюк внесли в список «Миротворца»

Обновлено в 08:12
Политика

Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию

Украина потеряла первое место в рейтинге притока мигрантов в Российскую Федерацию.
Обновлено в 05:44
Происшествия

На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль

В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.
Обновлено в 08:23
Политика

Порошенко поздравил украинцев с «забытым» 23 февраля

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с тем, что они забыли про День защитника Отечества.
Обновлено в 07:25
Спорт

Юрлова-Перхт завоевала серебро в спринте на ЧЕ по биатлону

Обновлено в 08:09
Спорт

Лыжник Большунов стал вторым в скиатлоне на ЧМ

Обновлено в 08:08
Кино

Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»

Американский лидер Дональда Трампа стал худшим актером по версии антипремии "Золотая малина", передает Reuters.
Обновлено в 04:39
Политика

Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»

В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду.
Обновлено в 08:15
Политика

Минобороны выпустило открытки с армейским юмором на 23 февраля

Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Политика

Порошенко пообещал скоростной интернет в каждом селе Украины

В ближайшие пять лет в каждом селе Украины появится скоростной интернет.
Обновлено в 07:23
Происшествия

В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Спорт

Демченко завоевала серебро на этапе Кубка мира в Сочи

Обновлено в 08:17
Общество

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Экстрадированный в США российский программист признал вину

Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе в причастности к распространению банковского трояна, признал свою вину.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Появились кадры аварии с кортежем президента Молдавии

Видеозапись ДТП, в которое попал один из автомобилей кортежа президента Молдавии Игоря Додона, появилась в субботу в интернете.
Обновлено в 06:54
Политика

В Москве стартовало шествие КПРФ в честь праздника 23 февраля

В столице стартовало шествие КПРФ, посвященное 101-й годовщине создания Советской Армии и Военно-Морского флота, в котором приняло участие около 4000 человек, - сообщил в эфире корреспондент радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 04:20
Транспорт

Строительство линии метро до Троицка планируют завершить к 2023 году

Обновлено в 07:13
Политика

МВД вручило 93-летнему украинскому ветерану российский паспорт

Украинский ветеран Михаил Ливке в День защитника Отечества получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 06:30
Происшествия

89 человек скончались от отравления алкоголем в Индии

Обновлено в 06:42
Армия и оружие

В России может появиться наземный «Калибр-М»

Крылатую ракету "Калибр-М", которую создают для ВМФ России, могут разработать в варианте сухопутного базирования, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли.
Обновлено в 06:17
Экономика

Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 21:19
Культура

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
Происшествия

На Украине подросток на камеру изнасиловал шестиклассника

В одном из украинских сел 14-летний подросток изнасиловал ученика шестого класса, при этом сняв развратные действия на видеокамеру.
Обновлено в 04:33
Культура

Стендап-комика и актера Броди Стивенс нашли мертвым в собственном доме

Актера Броди Стивенса нашли мертвым в собственном доме. Мужчина скончался на 49 году жизни.
Обновлено в 05:15
Происшествия

ФСБ задержала в Хабаровске студента, готовившего стрельбу в школе

ФСБ задержала в Хабаровске 18-летнего мужчину по подозрению в подготовке стрельбы в школе № 30, где работает его мать, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:58
Происшествия

СМИ сообщили о психиатрической экспертизе для похитителя Куинджи

Следствие направило на психолого-психиатрическую экспертизу Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
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Александр Валерьевич Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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