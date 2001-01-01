Футбол

Аршавин: «Думаю, следующим клубом Венгера станет „ПСЖ“»
Бомбардир.ру
15:51

Думаю, он продолжит свою тренерскую карьеру в «ПСЖ», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Бомбардир.ру15:51

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Андрей Аршавин: «Сегодняшний я не смог бы забить „Ливерпулю“ даже один гол»

Матч ТВ14:49

Андрей Аршавин: «Сегодняшний я не смог бы забить „Ливерпулю“ даже один гол»

Sportbox.RU14:49

Аршавин: «Думаю, следующим клубом Венгера станет „ПСЖ“»

Бомбардир.ру15:51
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» оказалась сильнее «Боруссии М»

Обновлено в 16:42
Футбол

Болельщик «Спартака» Голунов ответил Глушакову

Обновлено в 14:46
Футбол

«Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры

«Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
Обновлено в 15:21
Футбол

Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Болельщики "Локомотива" назвали полузащитника команды Джефферсона Фарфана лучшим игроком декабря.
Обновлено в 15:09
Футбол

«Ювентус» подписал новый контракт с техническим спонсором

Туринский «Ювентус» продлил контракт со своим техническим спонсором — компанией adidas.
Обновлено в 15:14
Футбол

Вальверде: «Мурильо поможет нам в краткосрочной перспективе»

Обновлено в 12:20
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл у одноклубника защитника Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:18
Футбол

Арсен Венгер: «Эмери блестяще справляется со своей работой»

Обновлено в 09:51
Футбол

Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой» через час после подписания

Обновлено в 14:28
Футбол

Альфонс Ареола: «Буффон всегда был моим кумиром»

Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола заявил, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон всегда был для него кумиром.
Обновлено в 14:32
Футбол

Модрич: «Во мне с детства все сомневались»

По словам хорвата, в детстве не все верили в его футбольные способности.
Обновлено в 16:46
Футбол

ФИФА сообщила о рекордной телеаудитории ЧМ-2018

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, ЧМ-2018 установил рекорд по телеаудитории: в общей сложности за играми соревнований следило 3,572 миллиарда человек.
Обновлено в 04:45
Футбол

«ПСЖ» отпустил Неймара в досрочный отпуск

Форвард "ПСЖ" Неймар уже проводит отпуск в Бразилии и вернется во Францию только в январе, рапортует L'Equipe.
Обновлено в 03:10
Футбол

Бентанкур: «Когда узнал об интересе „Ювентуса“, то запаниковал»

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур признался, что очень волновался, когда узнал, что им интересуется клуб из Италии.
Обновлено в 12:12
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Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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