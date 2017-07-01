Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении Марио ГетцеProstoProSport 02:20
За ситуацией с немцем следят в лондонском «Арсенале». В Англии готовы выполнить запросы Гетце, если тот захочет покинуть «Боруссию». Гетце в минувшем сезоне принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами.
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«Арсенал» интересуется Гетце. Через год немец может стать свободным агентом
Бомбардир.рувчера в 16:59
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Шесть человек обратились за медицинской помощью после столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду утром, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
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Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина
В Московской области полицейские задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач.
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«Спартак» планирует трансфер Комличенко
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Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список
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Общество
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В России может появиться так называемый отцовский капитал — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка.
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Выступающий в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуб "Чертаново" выставит основной состав на товарищеский матч против сборной России.
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Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
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В якутском городе Вилюльске мэр обиделся на шутку о нем в КВН и потребовал выплатить ему компенсацию.В Вилюльске мэр города Нюргустан Афанасьев подал иск в суд к игроку КВН, который пошутил на его счет.
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«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
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ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте
Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
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В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании
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