«Арсенал» заинтересован в приобретении ЧаловаРИА Новости 07:48

с чего всё началось

Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова. Информация об этом появилась в Sky Sports.

Экономика Материнский капитал увеличат в России Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.

Спорт Гараничев не подписал договор с СБР и может остаться вне сборной Российский биатлонист Евгений Гараничев стал единственным спортсменом из расширенного состава сборной России на сезон, кто не подписал договор с СБР.

Происшествия В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь Шокирующая история в подмосковном Подольске: в подъезде жилого дома жестоко избили беременную женщину за то, что она попросила соседей не шуметь.

Происшествия При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.

Политика Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.

Шоу-бизнес Брэд Питт показал новую девушку По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.

Футбол Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.

Шоу-бизнес Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".

Армия и оружие Бойцы Западного военного округа получили 30 квадрокоптеров Бойцы Западного военного округа начнут осваивать летательные комплексы в ходе летнего периода обучения.

Авто Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.

Общество В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.

Происшествия Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Шоу-бизнес Нюша показала подписчикам семимесячную дочку Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.

Авто BMW 2 серии представили в образе исторических M-машин Дизайнеры из британской компании Mulgari разработали особую версию BMW 2 серии, внешний вид которой отсылает с культовым М-машинам прошлого.

Происшествия Перед приговором: что написано в 400 томах дела Гайзера На следующей неделе, 10 июня, в Замоскворецком районном суде Москвы начнут оглашать приговор фигурантам дела Гайзера.

Шоу-бизнес Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.

Политика Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, передает «РБК-Украина».

Политика Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.

Здоровье Минздрав отводит на диспансеризацию один день «Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации населения рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня», – говорится в тексте законопроекта.