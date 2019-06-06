Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении ЧаловаРИА Новости 07:48
Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова. Информация об этом появилась в Sky Sports.
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с чего всё началось
Как сообщает Sky Sports, Чаловым интересуются лондонский «Арсенал», испанская «Севилья» и «Монако», за который выступает бывший партнёр футболиста по ЦСКА Александр Головин.RT на русском07:03
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13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
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Происшествия
Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет
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Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
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Юпитер приблизится к Земле на максимально близкое расстояние
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На следующей неделе, 10 июня, в Замоскворецком районном суде Москвы начнут оглашать приговор фигурантам дела Гайзера.
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SAP и «ИКС холдинг» создадут ИТ-решения для рынка России и СНГ
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Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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