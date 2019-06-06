Футбол

«Арсенал» заинтересован в приобретении ЧаловаРИА Новости 07:48

Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова. Информация об этом появилась в Sky Sports.
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с чего всё началось
Как сообщает Sky Sports
, Чаловым интересуются лондонский «Арсенал», испанская «Севилья» и «Монако», за который выступает бывший партнёр футболиста по ЦСКА Александр Головин.
RT на русском07:03

Подробнее о событии

Нападающий ЦСКА Чалов заинтересовал «Арсенал», «Монако» и «Севилью»

Sport24.ru06:49

Чаловым заинтересовались в «Монако», «Севилье» и «Арсенале»

Матч ТВ08:21

Чалов попал в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

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Чалов попал в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

Советский спорт08:29

СМИ: «Арсенал» проявляет интерес к Чалову

Спорт-Экспресс06:37

Источник: Чалов попал в сферу интересов «Арсенала», «Монако» и «Севильи»

Sport.ru07:43

Sky Sports: «Арсенал», «Монако» и «Севилья» интересуются Чаловым

Sports.ru06:43
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По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
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Бойцы Западного военного округа начнут осваивать летательные комплексы в ходе летнего периода обучения.
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Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
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Происшествия

Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет

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Экономика

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Юпитер приблизится к Земле на максимально близкое расстояние

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BMW 2 серии представили в образе исторических M-машин

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После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
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Планируется, что созданные ИТ-продукты будут внедряться в компаниях России и СНГ.
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«Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации населения рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня», – говорится в тексте законопроекта.
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Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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