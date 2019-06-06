«Арсенал» заинтересован в приобретении ЧаловаРИА Новости 07:48

с чего всё началось

Английский футбольный клуб "Арсенал" следит за выступлениями российского форварда ЦСКА Федора Чалова. Информация об этом появилась в Sky Sports.

Политика В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов Законопроект, вводящий прогрессивные штрафы для компаний, не соблюдающих законодательство, в том числе по локализации РФ баз данных российских пользователей, в ближайшее время должен быть внесен в Думу.

Политика В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.

Происшествия В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Авто В продаже появилась обновленная версия Mitsubishi Pajero 2020 Реализации транспортного средства Mitsubishi Pajero следующего 2020 модельного года начались 6 июня.

Происшествия В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Технологии Проект Vostok запустил основную сеть закрытой блокчейн-платформы На полях престижного форума представители российского проекта Vostok запустили основную сеть одноименной закрытой блокчейн-платформы.

Экономика DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.

Политика Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Общество Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Экономика В Петербурге появится центр промышленного искусственного интеллекта На Петербургском экономическом форуме в четверг, 6 июня, заключен меморандум о создании в Петербурге первого в России национального центра промышленного искусственного интеллекта.

Политика Путин предложил не продлевать договор СНВ-3 Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.

Политика Националисты забросали дом Порошенко файерами Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.

Армия и оружие Минобороны Греции призвало НАТО принять меры при покупке Турцией С-400 Министр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис, выступая в Вашингтоне на форуме, посвященному оборонной политике ЕС, заявил, что если Турция приобретет у России системы ЗРК С-400, то баланс сил в регионе изменится.

Политика Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Футбол Буффон может продолжить карьеру в Италии Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.

Политика Трамп примет решение о новых пошлинах для КНР после саммита G20 Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять решение о новых пошлинах на товары из Китая после саммита G20.

Политика Пушков сообщил об окончании «изоляции» России На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.

Экономика Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца "Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.